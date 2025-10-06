Dan Diaconescu a prezentat, în direct la TV, un mesaj pe care l-a descris drept unul capabil să răstoarne ancheta în cazul lui Călin Georgescu. El a arătat o conversație privată între Cozmin Gușă, patronul Gold FM și fost secretar general al PSD, și unul dintre susținătorii acestuia, care ar fi dezvăluit o întâlnire avută cu Călin Georgescu în decembrie 2023.

Potrivit celor relatate de Diaconescu, susținătorul i-ar fi scris lui Cozmin Gușă că s-a întâlnit cu Georgescu, iar acesta i-ar fi spus încă de atunci că va deveni președintele României. Totodată, Georgescu ar fi susținut că o societate din Marea Britanie i-ar fi garantat sprijinul pentru a obține funcția supremă în stat, cu condiția unei finanțări de aproximativ 20 de milioane de euro, bani care ar fi trebuit depuși într-un cont din Elveția.

Diaconescu a citit de pe telefonul său mesajul care făcea referire la presupusa discuție. El a afirmat că inițial se vorbea despre un milion de euro, dar că ulterior s-ar fi ajuns la suma de 20 de milioane. Diaconescu a precizat că s-a interesat de acest subiect, amintind că, potrivit celor relatate în mesaj, Călin Georgescu ar fi solicitat și o mașină nouă.

„S-a spus despre un milion de euro și s-a ajuns la cifra de 20 de milioane, Nicușor Dan a aruncat-o între Copenhaga și București zilele trecute și am încercat să mă interesez. E adevărat, ne distrează, unii spun că e Mr. Bean, alții spun că este Charlie Chaplin. Am început să mă interesez, să văd ce se întâmplă, știam de milionul de euro. Dar de unde să vină cei 20 de milioane, că de la BOGPR sigur nu au venit. În anul 2023 am avut cu Călin Georgescu patru întâlniri amicale, în decembrie 2023 mi-a spus că va deveni președintele României. A zis că este susținut de nu știu ce societate din Marea Britanie, care garantează președinția țării, dar că trebuie vreo 20 de milioane de euro și că trebuie depuși în cont din Elveția. Și să adun eu cu prietenii mei. A mai zis să dau o mașină nouă să umble” (n.r. mesajul citit de Dan Diaconescu de pe telefon)”, a mărturisit el în direct la România TV.

În același context, Dan Diaconescu a vorbit și despre mișcarea suveranistă din România, afirmând că, de la Revoluție până în prezent, ar fi existat șase exponenți importanți ai acestui curent: Ion Iliescu, Corneliu Vadim Tudor, Gigi Becali, el însuși, George Simion și Călin Georgescu.

„Nu știu dacă putem spune de trădători, pentru că cei de la CCR până la urmă l-au trădat, fiind români. Noi suntem precursorii interzicerii de alegeri și ei oficial au trădat. Nu știu ce prieteni l-au trădat, dar eu cred că cei de la CCR nu trebuiau să interzică alegerile. Cine l-a mai trădat? Oamenii din jurul său, care, așa sunt românii, pe mine m-au trădat, am luat un partid de la 0 și am avut soarta lui Călin Georgescu.”

Referindu-se la dificultățile cu care se confruntă Călin Georgescu, Diaconescu a declarat că suveranistul ar fi fost trădat de oameni din jurul său, dar și de instituții ale statului. El a menționat că, în opinia sa, decizia Curții Constituționale de a interzice alegerile ar fi reprezentat o formă de trădare față de români.

Totodată, Diaconescu a afirmat că situația lui Călin Georgescu ar putea duce la o consolidare a imaginii acestuia în rândul electoratului, comparându-l cu alte figuri politice care, în trecut, au devenit simboluri ale unor mișcări populare. Toate aceste lucruri nu fac decât să-l martirizeze, a spus el, adăugând că fenomenul suveranist are rădăcini adânci în societatea românească și că românii resimt nevoia unui astfel de curent politic.