Fostul președinte Traian Băsescu a fost întrebat, în cadrul unei emisiuni la Digi24, dacă premierul Ilie Bolojan are nevoie de sprijinul președintelui Nicușor Dan pentru a-și consolida guvernarea. Băsescu a oferit un răspuns nuanțat, subliniind că, din punct de vedere moral, ar fi normal ca șeful statului să ofere sprijin, însă politic ar fi mai înțelept să păstreze o anumită distanță.

„Da şi nu. Da, în mod cavaleresc, dar din punct de vedere pragmatic este bine să nu fie partenerul lui Bolojan. În şase, opt luni Bolojan va avea nivelul de simpatie foarte scăzut. Şi atunci va trebui să vină preşedintele curat, după excursii în Moldova, cu copiii şi să spună ‘Asta e!’”, a afirmat Băsescu.

Fostul președinte a explicat că Nicușor Dan ar trebui să rămână concentrat pe atribuțiile sale de la Palatul Cotroceni și să nu se implice excesiv în deciziile de guvernare.

„Cred că cel mai bine este ca Nicuşor Dan să rămână strict în atribuţiunile lui la Cotroceni. Eu am experienţa mea. Am fost solidar cu guvernul, mi-am asumat, dar eram la al doilea mandat. El este la primul mandat şi peste câteva luni, când Bolojan va fi foarte erodat de măsurile pe care le ia, asta e politica, va trebui să vină un preşedinte care să spună calea de urmat, schimbăm Guvernul, pentru relansarea încrederii în Guvern”, a declarat Băsescu.

În opinia sa, perioada următoare va fi una dificilă pentru executiv, din cauza măsurilor economice care vor afecta popularitatea premierului. În acest context, Nicușor Dan ar trebui să-și păstreze capitalul politic și să intervină doar atunci când va fi momentul pentru o schimbare de direcție guvernamentală.

Traian Băsescu a fost întrebat și dacă premierul Ilie Bolojan ar putea rezista până la momentul programat al rotativei guvernamentale. Fostul președinte a declarat că speră ca aceasta să nu mai aibă loc, motivând că o revenire a PSD la guvernare ar fi dăunătoare pentru finanțele publice.

„Sper să nu se ţină. Pentru că cei care au nenorocit finanţele publice au fost PSD, cel mai puternic agent de distrugere a bugetului României. Ciolacu a fost vârful şi emblema acestui proces. Eu sper că Nicuşor va găsi resursele să formeze un nou guvern după ce ţara este redresată, după ce problemele de deficit intră pe un curs care nu mai necesită efort”, a spus Băsescu.

Fostul șef al statului a explicat că, în opinia sa, o eventuală revenire a PSD la Palatul Victoria ar duce la reluarea unor practici economice nesustenabile.

„Nu trebuie pus Guvern PSD, pentru că ăştia au năravul ăsta prost, când se văd cu prim-ministru se bagă în Trezorerie şi nu mai ies de acolo până nu termină toţi banii şi îndatorează neam de neamul nostru”, a afirmat el.

În acest context, Băsescu a transmis că stabilitatea financiară ar trebui să fie prioritară, iar președintele ar trebui să intervină doar după ce se obține o redresare reală, pentru a asigura o nouă formulă guvernamentală credibilă.

Întrebat despre prezența publică a președintelui Nicușor Dan, Traian Băsescu a respins ideea că acesta ar fi pasiv sau izolat. El a explicat că șeful statului s-a concentrat în primele luni pe documentare și pe procesul de selecție al consilierilor, urmând ca în perioada următoare să devină mai activ în comunicare.

„Nu cred că poate fi acuzat de inactivitate. Din câte ştiu, e foarte activ, citeşte foarte mult, analizează. Acum îşi pune consilierii şi probabil va fi mult mai activ începând de poimâine. Mâine înţeleg că îşi nominalizează consilierii. El nu a avut consilieri până acum. Cineva trebuie să îţi pregătească un rezumat asupra unei probleme care consideri că trebuie comunicată. Şi cred că va avea o bună comunicare după ce îşi nominalizează consilierii”, a explicat Băsescu.

Fostul președinte a mai subliniat că lipsa consilierilor a îngreunat procesul de comunicare publică, dar că această situație este pe cale să se rezolve, ceea ce ar putea duce la o prezență mai constantă a președintelui în spațiul public.

În aceeași intervenție, Traian Băsescu a analizat modul de funcționare al actualei Coaliții de guvernare, pe care l-a descris drept „nefiresc” și „ineficient”. El a considerat că partidele politice din Coaliție își pun propriile interese deasupra celor ale țării și interferează constant cu activitatea Guvernului.

„Ce se întâmplă cu acest Guvern este comic. Am inventat o nouă instituţie, care se numeşte Coaliţia, care coaliţie a pus un guvern prin Parlament, l-a votat în frunte cu un prim-ministru, cu un program discutat vreo două luni la Cotroceni. Şi după ce l-au votat, a constatat că fiecare partid are câte un viceprim-ministru politic şi pe urmă, ce le-a dat prin cap? ‘Ia să fim noi Coaliţie în fiecare zi!’. Şi în loc să lase Guvernul să guverneze… Şi dacă nu sunt de acord, dacă nu a făcut programul, foarte bine, Coaliţia se întruneşte, stabileşte că le depune moţiune de cenzură – schimbă Guvernul… Dar ce fac ei este împotriva Constituţiei – nu există în Constituţie această instituţie atotputernică, care domină deciziile guvernamentale sau mai degrabă nu lasă Guvernul să guverneze, iar această instituţie, Coaliţie, nu există în Constituţie”, a spus fostul președinte.

El a adăugat că actuala structură politică blochează ritmul deciziilor administrative și întârzie implementarea măsurilor economice.

„România are ca interes acum o guvernare cu o cadenţă ridicată, cu măsuri pe care cu cât le ia mai repede, cu atât ele sunt mai suportabile şi îşi încheie perioada de aplicare mai repede, ori Coaliţia nu face decât să îşi facă propriile socoteli”, a afirmat Băsescu.

Potrivit fostului șef al statului, adevărata problemă a actualului executiv nu ține de calitatea premierului, ci de faptul că structurile politice din spatele Guvernului limitează capacitatea acestuia de a acționa eficient și coerent.