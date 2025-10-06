Dan Diaconescu a afirmat că apariția lui Călin Georgescu în spațiul public a generat o fascinație spontană în rândul unei părți importante a populației. El consideră că între români și Georgescu s-a produs „o dragoste la prima vedere”, comparabilă cu interesul intens manifestat față de cazul Elodia.

Fostul realizator de televiziune a explicat că simpatia publicului s-ar fi născut din felul de a vorbi și din maniera neobișnuită în care Georgescu s-a prezentat. În opinia sa, oamenii s-ar fi „lipit” de acesta și ar fi rămas fideli, indiferent de acuzațiile sau informațiile apărute ulterior.

Dan Diaconescu a adăugat că fenomenul amintește de perioada în care cazul Elodia domina spațiul mediatic, atunci când fiecare detaliu era urmărit cu interes de milioane de români.

„În opinia mea, a fost un fel de dragoste la prima vedere între o parte a poporului român, 5-6 milioane de oameni, și Călin Georgescu, apărut cumva de neant, dar oamenii s-au lipit de dânsul, pentru felul de a vorbi, ticurile sale verbale, felul în care s-a prezentat. Apoi a urmat un caz asemănător cu Elodia. De la procurorul din caz, care a fost același, până la această dragoste la prima vedere. Poporul român s-a lipit de Călin Georgescu și nimic nu mai poate dezlipi poporul român de el. Poți să le spui orice lucru negativ de el, și rămân fermi pe poziție, la fel și cei care sunt împotriva lui”, transmite Dan Diaconescu, potrivit România TV.

Fostul patron OTV a spus că și în cazul lui Călin Georgescu se repetă același tipar de așteptare și curiozitate continuă, alimentate de informațiile transmise treptat de autorități. El a afirmat că, la fel ca în cazul Elodia, fiecare nouă dezvăluire devine un episod într-o „telenovelă de tip OTV”, menită să mențină atenția publicului.

Diaconescu a făcut o paralelă directă între detaliile oferite în dosarul Elodia și cele apărute în cazul Georgescu. Dacă în primul caz, presa analiza fiecare element descoperit în ancheta polițistului Cioacă, acum, spune el, apar „ingrediente” similare – dosare penale, sume vehiculate public, personaje implicate – toate contribuind la un scenariu captivant.

El a descris cazul Georgescu drept „o telenovelă cum nu s-a mai pomenit nici în Europa, nici în lume”, considerând că interesul stârnit depășește cel din perioada Elodia.

În finalul intervenției, Dan Diaconescu a spus că autoritățile ar fi trebuit să-l lase pe Călin Georgescu să preia conducerea țării, iar eventualele măsuri legale împotriva lui să fie luate ulterior. El a explicat că, spre deosebire de cazul Elodia, în care miza era doar una mediatică, situația actuală are implicații directe asupra viitorului României.