Aproape 25 de milioane de euro au fost restituite candidaților de către Autoritatea Electorală Permanentă, sumă aferentă turului anulat al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024.

În Monitorul Oficial a fost făcut public raportul Autorității Electorale Permanente referitor la controlul legalității veniturilor și cheltuielilor din campania pentru alegerile prezidențiale din 2024.

Primul tur al scrutinului, organizat pe 24 noiembrie 2024, a fost invalidat ulterior, pe 6 decembrie, prin hotărârea Curții Constituționale a României.

Autoritatea Electorală Permanentă a analizat fondurile declarate și utilizate de cei 14 candidați, urmând ca aceștia să primească rambursarea cheltuielilor făcute în timpul campaniei electorale.

Suma totală ce urmează să fie returnată din fonduri publice se ridică la 123,3 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 24,9 milioane de euro.

Patru dintre competitorii electorali au fost sancționați pentru încălcarea normelor privind finanțarea campaniei. Călin Georgescu, candidat independent, a primit cea mai mare amendă – 200.000 de lei. Alexandra Păcuraru, reprezentanta ADN, a fost sancționată cu 15.000 de lei, iar George Simion (AUR) și Ludovic Orban (Forța Dreptei) au primit câte o amendă de 10.000 de lei fiecare.

Cea mai severă sancțiune i-a fost aplicată lui Călin Georgescu, acuzat de nerespectarea a opt prevederi legale referitoare la finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale.

Curios este faptul că, în urma unui control desfășurat timp de aproape trei luni – între 9 decembrie 2024 și 5 martie 2025 –, Autoritatea Electorală Permanentă a constatat existența unor cheltuieli electorale de numai 591,86 lei.

Potrivit declarațiilor sale, Călin Georgescu nu a raportat niciun venit electoral.

Raportul indică faptul că Călin Georgescu a fost penalizat pentru o serie de încălcări specifice ale legislației electorale.

O sancțiune de 50.000 de lei i-a fost aplicată pentru încălcarea articolului 28 alineatul (1) litera a) din Legea nr. 334/2006, republicată și modificată ulterior, care stipulează că finanțarea campaniilor electorale trebuie să fie realizată exclusiv din contribuțiile candidaților sau ale partidelor politice.

O amendă de 25.000 de lei i-a fost aplicată pentru încălcarea articolului 36 alineatul (3) din Legea nr. 334/2006, republicată și completată ulterior, care impune ca toate materialele de campanie comandate de partide, alianțe politice sau candidați independenți să includă obligatoriu: numele candidatului sau al formațiunii politice, identificarea operatorului economic care le-a tipărit, codul unic de identificare și tirajul materialelor.

O altă amendă de 25.000 de lei i-a fost aplicată pentru încălcarea alineatului (32) al articolului 36 din Legea nr. 334/2006, republicată și completată ulterior, care interzice finanțarea campaniei electorale de către persoane fizice fără cetățenia română sau de către entități juridice străine, cu excepția cetățenilor UE cu domiciliul în România și membri ai partidului căruia îi susțin campania.

O sancțiune de 50.000 de lei a fost aplicată pentru încălcarea articolului 47 alineatul (1) din Legea nr. 334/2006, republicată și completată ulterior, care impune ca, în termen de 15 zile de la alegeri, mandatații financiari să transmită Autorității Electorale Permanente rapoarte detaliate privind veniturile, cheltuielile și eventualele datorii ale partidelor, alianțelor politice, organizațiilor minorităților naționale și candidaților independenți, însoțite de declarațiile prevăzute la articolul 28 alineatul 13.

O amendă de 50.000 de lei a fost aplicată pentru încălcarea articolului 50 alineatul (2) din Legea nr. 334/2006, republicată și modificată ulterior, care stabilește că partidele politice și candidații independenți trebuie să pună la dispoziția Autorității Electorale Permanente documentele solicitate în termen de 15 zile.

Călin Georgescu a primit un avertisment pentru încălcarea articolului 28 alineatele (2), (6) și (15) din Legea nr. 334/2006, republicată și completată ulterior, care prevede că atât încasarea contribuțiilor electorale, cât și efectuarea cheltuielilor de campanie trebuie să se facă exclusiv prin conturi bancare notificate anterior Autorității Electorale Permanente și doar de către candidați, partide politice sau mandatații lor financiari.

După trei luni de verificări financiare, concluziile Autorității Electorale Permanente contrastează puternic cu acuzațiile prezentate în rechizitoriul privind tentativa de lovitură de stat, pentru care Călin Georgescu a fost deja deferit justiției împreună cu Horațiu Potra.

Autoritatea Electorală Permanentă se limitează la controlul cheltuielilor raportate în intervalul legal al campaniei, astfel încât raportul întocmit nu se leagă de investigațiile desfășurate de autorități privind finanțarea lui Călin Georgescu.

Concret, rolul Autorității Electorale Permanente este de a fixa limitele maxime ale cheltuielilor de campanie, de a controla legalitatea surselor de finanțare și de a verifica respectarea acestor plafoane.

Ulterior, se elaborează un raport financiar al campaniei, iar, dacă situația o impune, Autoritatea Electorală Permanentă poate dispune verificări suplimentare sau un audit pentru confirmarea corectitudinii acestuia.

Călin Georgescu nu a fost singurul concurent electoral care a declarat cheltuieli depășind sumele efectiv primite prin contribuții.

Partidul Alternativa pentru Demnitate Națională, reprezentat de Alexandra Păcuraru, a depășit cheltuielile autorizate cu 1.600 de lei, iar mandatarul financiar a fost sancționat cu o amendă de 15.000 de lei.

Totodată, Autoritatea Electorală Permanentă a refuzat rambursarea sumei cerute. În paralel, Partidul Noua Românie, condus de Sebastian Popescu, a raportat cheltuieli și contribuții de zero lei, situație pentru care AEP nu a aplicat nicio penalizare.

Cel mai mare consum de fonduri în campania electorală a fost înregistrat de Marcel Ciolacu, din partea Partidului Social Democrat, care a utilizat 56,5 milioane de lei dintr-un buget total de 66 de milioane de lei.

Următoarele poziții în topul cheltuielilor au fost ocupate de Elena Lasconi (USR), cu 30,2 milioane de lei din contribuții totale de 38,3 milioane, și de Nicolae Ciucă (PNL), care a utilizat 17,5 milioane de lei dintr-un buget disponibil de 17,6 milioane. Autoritatea Electorală Permanentă va rambursa exclusiv sumele efectiv cheltuite.