În intervalul 6–12 octombrie, întreruperi ale alimentării cu energie electrică vor afecta diverse sectoare din București, precum și localități din județele Giurgiu și Ilfov.
Rețele Electrice Muntenia anunță că întreruperile sunt cauzate de lucrări de întreținere, modernizare și reparații asupra infrastructurii electrice.
Întrerupere curent electric București
Luni, 06.10.2025
- Strada Valea Argeșului, Nr 20 – Bloc A 22 sc E 09:00 – 17:00;
- Intrarea General Grigore Ipătescu, Nr FN, Intrarea General Grigore Ipătescu, Calea Moșilor 264‑270, Strada General Grigore Ipătescu 10:00 – 13:00;
- Calea Șerban Vodă, Nr 141, Strada Șerban Vodă între străzile Biserica Alexe și Lânăriei 10:00 – 15:00.
Marți, 07.10.2025
-
Strada Seneslav Voievod, Alte detalii: Str. Seneslav Voievod toată strada, 08:30 – 16:30;
- Drumul Agatului, Agenți economici: strada Piscul Cerbului, Strada Valea Argeșului, Nr 20, Alte detalii: Bloc A 22 sc F, Strada Marinarilor, Strada Cloșani, Alte detalii: Perimetrul străzilor Vatra Luminoasă-Victor Manu-Sos Iancului-Laurențiu Claudian, Prelungirea Ghencea, Nr 161b, Prelungirea Ghencea, Nr 161b,159, Strada Marinarilor, Bulevardul Schitu Măgureanu, Alte detalii: perimetru situat între străzile..SCHITU MĂGUREANU, SF. C-TIN, ION PERLEA, într. AURORA ȘI COBĂLCESCU, 09:00-17:00.
Miercuri, 08.10.2025
- Bulevardul Schitu Măgureanu, Alte detalii: perimetru situat între străzile..SCHITU MĂGUREANU, C. STAHI, COBĂLCESCU ȘI ȘTIRBEI VODĂ 35‑37, Strada Cotnari, Agenți economici: străzile Tribunei, Dealu Negru și șoseaua București Târgoviște între sos Ghe. I.Șisești și Drumul Sărmaș Alte detalii: inclusiv Căminul de Bătrâni, Strada Cotnari, Agenți economici: străzile Tribunei, Dealu Negru și șoseaua București Târgoviște între sos Ghe. I.Șisești și Drumul Sărmaș 09:00 – 17:00.
Întrerupere curent electric Giurgiu
Luni, 06.10.2025
- Cosoba, Strada 12 Frați 09:00 – 16:00 Marți, 07.10.2025 Mihăilești Str. Complexului, Agenți economici: ASPA Mihăilești, Totalmet Prod Construct SRl. Prod 3D, Yuksel Impex srl 08:30 – 16:30.
Marți, 07.10.2025
- Săbăreni Strada Principală, Nr 221 D, Alte detalii: Strada Cereanca 09:00 – 16:00.
Întrerupere curent electric Ilfov
Luni, 06.10.2025
- Corbeanca Alte detalii: str Malu cu Flori, Transformatorului, Cetății, Măceșului, Independenței, Ficusului, Amurgului, Aleea Micșunelei și străzi adiacente 09:00 – 17:00;
- Ciolpani Alte detalii: str Câmpului, Cartier Lăcrămioara, Lutului, Bisericii, Olarilor, Monumentului, Ialomiței, sat Pisc în întregime și străzi adiacente 10:00 – 18:00.
Marți, 07.10.2025
- Dascălu Alte detalii: str Margaretelor, Irisului, Ficusului, Micșunelelor, Ghiocelului și străzi adiacente 09:00 – 17:00; Balotești Agenți economici: Cartier Colina Lac Alte detalii: Cartier Colina Lac 09:00 – 17:00;
- Clinceni Strada Monumentul Eroilor, Nr FN, Agenți economici: Laborator Clinceni 09:00 – 17:00;
- Buftea Agenți economici: ELCO GRUP Alte detalii: str Lăstunului, Sticlăriei, Milano și străzi adiacente 09:00 – 17:00.
Miercuri, 08.10.2025
- Snagov Alte detalii: loc Tâncăbești, str Marin Sorescu, George Bacovia, București-Ploiești între str Barbu Ștefănescu DelaVrancea și str George Bacovia și străzi adiacente, Alte detalii: loc Tâncăbești, str Ion Creangă, Ion Barbu și străzi adiacente 09:00 – 17:00;
- Ghermănești Alte detalii: str Vaslui și străzi adiacente 09:00 – 17:00.
Joi, 09.10.2025
- Ciolpani Agenți economici: Salon de Evenimente Ciolpani Alte detalii: Salon de Evenimente Ciolpani 09:00 – 17:00 DragomireștiDeal Strada Republicii, Nr fn, Alte detalii: Teilor, Salcâmilor, Ulmului, Macului , Pinului, Lavandei, Mesteacănului, C arpenului, Crizantemelor, str. adiacente 09:00 – 17:00.
Vineri, 10.10.2025
- Bragadiru Strada Crisul Repede, Nr fn 09:00 – 17:00.