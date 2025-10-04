Se întrerupe curentul. Românii care nu vor mai avea lumină începând cu 6 octombrie

SURSA FOTO: Dreamstime

În perioada 6–12 octombrie, locuitorii din mai multe cartiere ale Bucureștiului, precum și din localități din județele Giurgiu și Ilfov, vor fi afectați de întreruperi temporare ale curentului electric. Rețele Electrice Muntenia explică că aceste deconectări sunt necesare pentru lucrări de întreținere, reparații și modernizare a rețelei electrice, vizând atât gospodăriile, cât și agenții economici din zonele menționate.