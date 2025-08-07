Rețele Electrice Muntenia anunță că alimentarea cu energie electrică va fi întreruptă miercuri, 13 august, între orele 09:00 și 17:00, pe Strada Prelungirea Gării Cățelu, inclusiv pe intrarea Gării Cățelu și strada Peleș. Măsura vine în contextul unor lucrări programate de modernizare și mentenanță a rețelei electrice, necesare pentru creșterea siguranței și fiabilității alimentării, scrie buletin.de.

Intervențiile fac parte dintr-un program mai amplu de opriri planificate, care vizează, în aceleași zile, mai multe localități din Ilfov, precum Izvorani, Brănești, Gruiu, Mogoșoaia, Ciolpani, Tâncăbești și Dascălu. Compania precizează că aceste lucrări sunt esențiale pentru prevenirea avariilor și pentru îmbunătățirea calității serviciului oferit clienților din zonă.

Compania motivează măsura prin necesitatea efectuării unor lucrări esențiale de reparații, modernizare și mentenanță a rețelei, pentru siguranța și calitatea serviciului furnizat.

Bulevardul Timișoara, nr. 82, între străzile Valea Cascadelor și Violetelor – alimentarea va fi sistată între orele 09:00 și 17:00.

Strada Vâlsănești (perimetrul străzilor Vâlsănești – Catanoaia – Industriilor – Culesului): întreruperea va dura între 09:00 și 17:00.

Strada Prelungirea Gării Cățelu, inclusiv intrarea Gării Cățelu și strada Peleș, va rămâne fără curent între 09:00 și 17:00.

Izvorani, strada Mihai Eminescu (Vila Lupescu): 09:00 – 17:00

Brănești, strada Soarelui: 09:00 – 17:00

Gruiu, strada Gorunului, Gruiu-Snagov, Ungureni și străzi adiacente: 12:00 – 19:00

Mogoșoaia, strada Buiacului: 09:00 – 17:00

Ciolpani, șoseaua București-Ploiești și zone adiacente (agenți economici precum Romsilva Tâncăbești, UM Stejarul, Stația de Apă Ciolpani; străzile Liliacului, Crizantemelor, Orar Margaretelor, Frasinului, Iasomiei, Pinului, Stejarului, Arțarului, Alunului, Teiului, Carpenului, Alunișului, Salcâmului, Mănăstirea Țigănești, Căsuțe Ciolpani): 09:00 – 17:00

Tâncăbești, șoseaua București-Ploiești, agenți economici: Romsilva Tâncăbești: 09:00 – 17:00

Dascălu, agenți economici: Radiofar Ștefănești, Vile Ștefănești (zona Radiofar Ștefănești, Vile Ștefănești): 09:00 – 17:00

Reprezentanții Rețele Electrice Muntenia transmit că aceste opriri sunt planificate și vor fi efectuate astfel încât impactul asupra consumatorilor să fie cât mai redus. Lucrările vizează atât îmbunătățirea siguranței sistemului de distribuție, cât și reducerea riscului unor avarii majore în viitor.

Europa traversează una dintre cele mai dificile veri din istoria recentă, după ce temperaturile extreme au pus la încercare rezistența sistemelor energetice naționale. În ultimele săptămâni, valurile succesive de caniculă au determinat creșteri abrupte ale consumului de electricitate, pe fondul utilizării masive a aparatelor de aer condiționat și a sistemelor de răcire, mai ales în marile orașe.

Raportările organizațiilor de profil indică o creștere semnificativă a cererii de energie la nivelul Uniunii Europene, cu unele state sudice – precum Spania – unde consumul a explodat în perioadele cele mai fierbinți, depășind cu mult valorile obișnuite pentru lunile de vară. Această evoluție a pus presiune nu doar pe capacitatea de producție, ci și pe rețelele de transport și distribuție, care au fost nevoite să facă față unor solicitări similare celor din vârfurile de iarnă.

Situația a fost complicată de faptul că unele centrale, inclusiv instalații nucleare și hidro, au fost nevoite să-și reducă temporar producția din cauza dificultăților tehnice generate de temperaturile ridicate și de nivelurile scăzute ale apelor. Aceste întreruperi s-au suprapus peste un consum oricum ridicat, alimentând temerile privind securitatea aprovizionării cu energie în timpul sezonului cald.