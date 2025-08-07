Furnizorul de energie electrică și gaze naturale, PPC Energie, derulează un amplu proces de actualizare a sistemelor informatice pentru a integra modificările legislative privind majorarea cotei TVA la 21%. Din această cauză, facturile aferente consumului din luna iulie 2025 vor fi emise etapizat, începând cu data de 21 august.

Reprezentanții companiei dau asigurări că, de la momentul emiterii facturii, fiecare client va beneficia de același termen de plată prevăzut în contract, pentru a evita orice presiune suplimentară asupra consumatorilor. Mai mult, pentru cei care întâmpină dificultăți la achitarea sumelor datorate, PPC Energie pune la dispoziție posibilitatea eșalonării plății, prin call-center (021.9977), contul myPPC, formularul de contact online sau în magazinele fizice ale companiei.

Începând din august, facturile vor reflecta noua cotă de TVA de 21%, precum și tarifele specifice prevăzute în contractul fiecărui client. Aceste informații pot fi consultate în contul myPPC, secțiunea „Produse și servicii”, sau în notificările primite pe e-mail.

O altă noutate este introducerea unui cod de bare suplimentar pe facturi, destinat clienților aflați în situație de sărăcie energetică. Acest cod permite achitarea facturii direct la oficiile poștale, conform legislației în vigoare. Detalii suplimentare despre aceste categorii de clienți și despre modul de utilizare a codului de bare sunt disponibile aici.

PPC Energie recomandă consumatorilor să își transmită lunar indexul, dacă nu dețin un contor inteligent, fie prin contul myPPC, fie la numărul de telefon 021.9977. Pentru optimizarea consumului de energie, clienții pot consulta platforma Electripedia și pot folosi modulul PPC myEnergy Coach, o funcție nouă ce îi ajută să utilizeze energia în mod eficient.

Clienții PPC Energie au acces în continuare la servicii online prin platforma www.PPCEnergy.ro, aplicația web myPPC și aplicațiile mobile myPPC, unde pot gestiona contul personal, plăti facturi sau transmite indexul.

Pentru suport, consumatorii pot apela 021.9977 (disponibil din România și din străinătate, luni-vineri, 8:00-20:00, exceptând sărbătorile legale) sau pot vizita cele 80 de magazine fizice ale companiei, a căror localizare este disponibilă aici.