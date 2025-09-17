Cât te costă o factură de electricitate după ce plafonarea prețurilor pentru clienții casnici a expirat pe 1 iulie? Românii s-au plâns imediat de creșterea bruscă a prețurilor, însă iată care este situația în acest moment, potrivit comparatorului de prețuri oferit de ANRE.

Am verificat în comparatorul de oferte-tip de furnizare a energiei electrice, pus la dispoziție de ANRE, care sunt cele mai bune oferte în acest moment pentru cei care au un consum estimat lunar de 100 kWh.

Cel mai bun preț este oferit de Hidroelectrica, care are un preţ de furnizare de 0,79319 lei/kWh, valoarea unitară pe factură ajungând la final la 1,07 lei/kWh. Valoarea facturii va ajunge la 106,65 lei, cu oferta HE Viitor Hidro – Muntenia Sud_JT.

Urmează apoi două oferte din partea Nova Power & Gas (cu contracte pe 3 sau 12 luni), care vin cu un preț de furnizare de 0,8389 lei/kWh și valoare unitară pe factură de 1,12 lei/kWh, respectiv 0,8889 lei/kWh și valoare unitară pe factură de 1,18 1,12 lei/kWh. Prețul final al facturilor pentru cele două oferte va fi de 112,18 lei, respectiv 118,23 lei.

Iată și cât vor plăti românii pe o factură de 100 kWh la alți furnizori importanți (acestea sunt ofertele cele mai avantajoase, tarifele pot fi mai mari în funcție de contractul pe care îl au clienții în acest moment):

PPC Energie – 130,33 lei , cu o valoare unitară pe factură de 1,30 lei lei/kWh

, cu o valoare unitară pe factură de 1,30 lei lei/kWh ENGIE – 135,29 lei , cu o valoare unitară pe factură de 1,35 lei lei/kWh

, cu o valoare unitară pe factură de 1,35 lei lei/kWh E,ON Energie – 135,77 lei , cu o valoare unitară pe factură de 1,36 lei lei/kWh

, cu o valoare unitară pe factură de 1,36 lei lei/kWh Electrica Furnizare – 146,66 lei , cu o valoare unitară pe factură de 1,47 lei lei/kWh

, cu o valoare unitară pe factură de 1,47 lei lei/kWh DIGI România – 155,86 lei, cu o valoare unitară pe factură de 1,56 lei lei/kWh

În cazul unui consum lunar estimat de 150 kWh, costurile unei facturi urcă la 159,97 lei la Hidroelectrica, 168,27 lei la Nova Power & Gas, 195,49 lei la PPC Energie, 202,93 lei la ENGIE, 203,66 lei la E.ON Energie, 219,99 lei la Electrica Furnizare sau 230,16 lei la DIGI România.

Dacă ne mutăm în zona Moldovei, vom avea următoarele costuri ale unei facturi de curent, pentru un consum lunar estimat de 100 kWh:

Hidroelectrica – 113,80 lei (1,14 lei/kWh)

Nova Power & Gas – 119,33 lei (1,19 lei/kWh)

Grenerg – 127,50 lei (1,27 lei/kWh)

PPC Energie – 137,48 lei (1,37 lei/kWh)

Mazarine Energy – 138 lei (1,38 lei/kWh)

ENGIE – 142,44 lei (1,42 lei/kWh)

Pentru locuitorii județului Cluj, un consum lunar estimat de 100 kWh le va aduce următoarele facturi (reamintim că acestea sunt cele mai bune oferte, furnizorii vin cu mai multe tipuri de oferte și contracte, care vor avea și prețuri mai ridicate):

Hidroelectrica – 113,52 lei (1,14 lei/kWh)

Nova Power & Gas – 119,06 lei (1,19 lei/kWh)

Grenerg – 127,22 lei (1,27 lei/kWh)

PPC Energie – 137,21 lei (1,37 lei/kWh)

ENGIE – 142,17 lei (1,42 lei/kWh)

E.ON Energie – 142,65 lei (1,43 lei/kWh)

Locuitorii din vestul țării vor avea de plătit următoarele prețuri, atunci când vor primi acasă o factură de electricitate pentru un consum de 100 kWh:

Hidroelectrica – 106,65 lei (1,07 lei/kWh)

Nova Power & Gas – 112,18 lei (1,12 lei/kWh)

Grenerg – 120,34 lei (1,20 lei/kWh)

PPC Energie – 130,33 lei (1,30 lei/kWh)

Tinmar Energy – 133,47 lei (1,33 lei/kWh)

ENGIE – 135,29 lei (1,35 lei/kWh)

După cum se vede și din exemplele de mai sus, cei de la Hidroelectrica au cel mai mic preț posibil, indiferent de regiunea pe care o analizăm.

Hidroelectrica a comunicat că, pentru luna septembrie, oferta de preț a energiei electrice active, inclusiv tariful de transport, a rămas la 0,45329 lei/kWh, menținând astfel nivelul din august.

Compania a subliniat că nu a avut în vedere nicio majorare a prețurilor de furnizare a energiei electrice, reafirmând că oferta destinată clienților casnici se situează între 1,06 și 1,14 lei/kWh, inclusiv TVA de 21%, în funcție de tarifele reglementate ale fiecărui loc de consum din România.

Hidroelectrica a clarificat că achizițiile de energie realizate de pe piață reprezintă o practică normală pentru furnizori și nu implică creșteri ale prețurilor, precizând că nu a avut niciodată intenția de a furniza energie doar din producția proprie.

Compania a dorit să răspundă astfel unor informații apărute în presă în august, subliniind că menține un angajament de transparență și corectitudine pentru clienții săi și că nu ia în calcul modificări unilaterale ale prețurilor pentru contractele existente.