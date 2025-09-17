Karoly Borbely, directorul general al Hidroelectrica, a spus că pentru creșterea valorii companiei la bursă contează transparența, profesionalismul și respectarea planului de afaceri. El a prezentat rezultatele mandatului său și proiectele noi, subliniind că investițiile în energie regenerabilă și modernizări sunt esențiale pentru dezvoltarea firmei. Borbely a menționat că valoarea companiei vine atât din investițiile mari în activitatea de bază, cât și din construirea de noi capacități de producție, mai ales fotovoltaice și eoliene.

Hidroelectrica derulează primul proiect de stocare cu baterii Li-ion la Parcul Eolian Crucea Nord, investiție de aproape 80 milioane lei, și pregătește o altă investiție la Gogoșu, cu o capacitate de 256 MWh. Compania dezvoltă și proiecte fotovoltaice pe râul Olt, printre care sistemul flotant „Nufărul”. Pentru modernizări, au fost semnate contracte la Vidraru (188 milioane euro) și Stejaru (97 milioane euro), iar alte lucrări sunt planificate la CHE Brădișor, Moroieni, Dobrești și Scropoasa.

În mai puțin de doi ani, numărul clienților casnici a crescut cu 65%, iar datoriile și facturile restante s-au redus mult. Borbely a spus că firma se mândrește și cu portalul online, care face mai ușoară semnarea contractelor și comunicarea cu clienții.

La capitolul financiar, compania a obținut 0,51 miliarde lei din plasamente, a plătit aproape 8 miliarde lei ca dividende și a achitat taxe și impozite de 2,6 miliarde lei doar în 2024. Borbely a precizat că pentru o companie listată la bursă, încrederea investitorilor și adaptarea la piață sunt esențiale. El a concluzionat că a reușit atât o listare istorică, cât și consolidarea afacerii prin investiții importante.

Societatea de Producere a Energiei Electrice în Hidrocentrale „Hidroelectrica” SA a fost înființată în baza Hotărârii de Guvern nr. 627/13 iulie 2000, ca urmare a reorganizării Companiei Naționale de Electricitate „CONEL”.

Cu o producție în an mediu hidrologic de peste 17 TWh, generată în sucursale amplasate strategic pe teritoriul țării, Hidroelectrica furnizează cca. 30% din producția totală a țării, în funcție de hidraulicitatea anului, în timp ce media volumului serviciilor de sistem din ultimii 10 ani este de cca. 70% din totalul serviciului de reglaj secundar, cca. 84% din serviciul de rezervă terțiară rapidă și 100% din serviciul de asigurare a energiei reactive debitate sau absorbite din rețea în banda secundară de reglaj a tensiunii, din necesarul Sistemului Energetic Național. Alte activități desfășurate:

exploatarea echipamentelor hidroenergetice și a construcțiilor hidrotehnice;

mentenanța echipamentelor și construcțiilor;

activități conexe, dintre care menționăm ecluzarea navelor pe fluviul Dunărea prin cele 2 ecluze ale Sistemului Hidroenergetic și de Navigație de la Porțile de Fier;

servicii de gospodărire a apelor din acumulările proprii.

Hidroelectrica are în componență șapte sucursale fără personalitate juridică pe teritoriul României, respectiv: SH Bistrița, SH Cluj, SH Curtea de Argeș, SH Hațeg, SH Porțile de Fier, SH Râmnicu Vâlcea, SH Sebeș.