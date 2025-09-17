Claudiu Năsui a arătat că în luna august cheltuielile cu bunuri și servicii au fost cu 25% mai mari față de aceeași lună din anul trecut și cu 17% peste nivelul lunii precedente. El a subliniat că scăderea cheltuielilor nu este un proces automat, ci rezultatul unor decizii politice, iar în prezent deciziile guvernului au fost de a crește cheltuielile.

Fostul ministru a menționat că, în loc să reducă din cheltuieli, guvernul a găsit resurse pentru a majora din nou subvenția acordată partidelor politice și pentru a finanța noi scheme de afaceri pe bani publici, inclusiv alocări de peste 160 de milioane de lei pentru două companii. În plus, 93% dintre pensiile speciale au rămas neatinse, deși, măcar simbolic, cele pentru primari ar fi putut fi eliminate.

„Premierul Bolojan a spus ieri că dacă nu scad cheltuielile va crește TVA la 23-24%. În primele două luni de guvernare Bolojan cheltuielile n-au scăzut, ba chiar au crescut. Cele mai mari creșteri de cheltuieli sunt la bunuri și servicii. Cu 25% mai mari în luna august a anului acesta decât anul trecut. Și cu 17% mai mult decât în luna anterioară. Scăderea cheltuielilor, de care premierul condiționează creșterea din nou a taxelor, nu este un eveniment natural. Nu se întâmplă independent de voința politică a guvernului. Are loc ca urmare a unor decizii politice. Iar deocamdată guvernul cumva a găsit bani pentru a crește (din nou) subvenția pentru partide. A găsit și pentru noi scheme de afaceri pe banii statului (două companii au primit peste 160 milioane lei). Iar majoritatea, 93%, a pensiilor speciale rămân neatinse. Măcar simbolic cele ale primarilor puteau fi anulate. În condițiile astea cheltuielile n-au cum să scadă. Și nu vor scădea de la sine. Așa cum nu au crescut de la sine. Cresc pentru că asta a fost decizia politică să crească”, transmite fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, într-o postare pe Facebook.

Criticile vin în contextul în care premierul Ilie Bolojan a avertizat că, dacă nu vor fi reduse cheltuielile statului, România riscă o majorare a TVA la 23-24%.

El a spus că există „spațiu pentru reduceri”, dând exemple precum Poliția Locală sau modul de salarizare din sănătate, dar a recunoscut că, în lipsa acestor măsuri, guvernul ar fi obligat să recurgă la creșterea taxelor pentru a acoperi deficitul.

Bolojan a subliniat că obiectivul este echilibrarea bugetului prin reducerea cheltuielilor și creșterea eficienței, și că majorarea TVA ar fi o ultimă soluție dacă aceste reduceri de cheltuieli nu se produc.

În luna august, cheltuielile totale ale statului au fost de 59 miliarde de lei, față de 54 miliarde în aceeași lună a anului trecut. Veniturile totale au ajuns la 49 miliarde de lei, comparativ cu 44 miliarde anul precedent. Din această sumă, 3,5 miliarde de lei au reprezentat venituri suplimentare obținute ca urmare a creșterilor de taxe, inclusiv TVA și accize.