A plătit pentru un sejur la Mamaia, dar nu se aștepta la ce a găsit în garsoniera lui Mihai Trăistariu

O turistă care s-a cazat la Ementi Residence by Mihai Trăistariu din Mamaia a relatat pe Booking o experiență neplăcută, acordând proprietății doar nota patru.

Oana a menționat că locația are mai multe avantaje, printre care apropierea de plajă și sistemul de acces cu yală electronică. Femeia a apreciat și existența unor dotări precum mașina de spălat, uscătorul, masa și fierul de călcat sau uscătorul de păr.

În schimb, turista a reclamat lipsa unui cuptor cu microunde, dar și probleme legate de curățenie și starea anumitor obiecte din garsonieră. Potrivit recenziei, pereții și gresia din zona plitei prezentau urme de grăsime, iar vesela nu ar fi fost curățată corespunzător. Oana a menționat mai multe obiecte pe care le-a găsit într-o stare necorespunzătoare, între care lingurițe, un ibric, o oală și pahare.

Recenzia face referire și la starea unor piese de mobilier din locuință. Potrivit clientei, masa extensibilă și canapeaua prezentau deteriorări, iar mânerele canapelei erau aproape să se desprindă. Oana a precizat că a petrecut puțin timp în garsonieră, deși a venit însoțită de trei copii, motiv pentru care experiența nu i s-a părut o situație deosebit de gravă.

„Locația este bună, foarte aproape de plajă. Sistemul de intrare în locație este foarte OK — yala electronică te scutește de grija cheii. Mașina de spălat funcționează, există uscător, masă de călcat, fier de călcat și uscător de păr.

Cel mai mare minus este că nu a avut un cuptor cu microunde. Apoi… curățenia. Pereții sunt plini de ulei de la gătit, gresia îmbâcsită de ulei (în zona plitei), iar tot ce ține de veselă lasă foarte mult de dorit (lingurițe murdare de lapte, ibric de care ți se lipește mâna de la grăsime, oală cu mâncare arsă pe interior, pahare extrem de murdare).

Turista a descris și situația prosoapelor din garsonieră, despre care a spus că erau suficiente ca număr, însă aveau culori și modele diferite. În aceeași recenzie, Oana a reclamat starea lenjeriilor și a pernelor, susținând că acestea prezentau pete, erau scămoșate și aveau un miros neplăcut.

Au fost, cred, cinci sau șase prosoape pe cameră (un număr bun), dar luate de la pomană: unul roz, unul verde, unul cu floricele, unul mic, unul mare. Lenjeriile pătate, scămoșate, aveau la bază culoare albă, dar la momentul folosirii noastre erau gri… doar două perne cât de cât OK, dar miroseau extraordinar de urât — la fel ca și șifonierul”, a scris Oana despre garsoniera lui Mihai Trăistariu.

„Masa extensibilă din cameră era parțial ruptă, canapeaua din cameră parțial ruptă (mânerele mai aveau puțin și se detașau). Noi am stat foarte puțin în cameră și nu pot să zic că a fost chiar o tragedie, chiar dacă am avut trei copii cu mine, dar nu mă mai întorc. Este păcat, pentru că locația este excelentă, dar condițiile nu sunt deloc cum este prezentată locația pe Booking”, a mai relatat femeia.

În evaluarea sa, Oana a făcut astfel diferența între poziționarea proprietății și condițiile găsite în garsonieră. Apropierea de plajă și sistemul de acces au fost prezentate drept aspecte apreciate de turistă, în timp ce curățenia, obiectele din bucătărie, lenjeriile, prosoapele și mobilierul au reprezentat principalele motive ale nemulțumirii.

Nota acordată pe Booking.com a fost 4, după sejurul petrecut în garsoniera din Mamaia. Recenzia consemnează atât elementele considerate utile de turistă, cât și problemele pe care aceasta susține că le-a întâlnit în timpul șederii.

Oana a precizat că, deși a stat puțin timp în locuință, nu intenționează să revină la aceeași proprietate. În același timp, turista a subliniat din nou că poziționarea garsonierei reprezintă un avantaj, dar a reclamat diferențe între condițiile întâlnite de ea și modul în care susține că este prezentată locația pe platforma de rezervări, potrivit RTV.