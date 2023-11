Mihai Trăistariu este în doliu! Moartea Ronei Hartner i-a întristat pe toți, inclusiv pe colegii săi de breaslă. Cântărețul a fost bun prieten cu artista. A admirat-o mereu pentru optimismul ei, în ciuda faptului că fusese diagnosticată de trei ori cu cancer.

Mihai Trăistariu a dezvăluit că vara aceasta, ar fi trebuit să urce alături de Rona Hartner pe scenă la Festivalul de la Mamaia. Aceasta trebuia să vină în România în luna august, însă nu a mai ajuns. Artistul crede că, cel mai probabil, nu a mai putut veni pentru că începuse tratamentul.

Am pregătit-o amândoi, ea în Franța, iar eu în România. Urma să vină în august, dar nu a mai ajuns. Probabil era deja în tratamente. Din ce am citit prin presă, ea era diagnosticată a treia oară și atunci era pe tratament, nu știu de care și cred că de asta nici nu a mai venit. Îmi pare rău că n-am mai apucat să cântăm împreună”, a declarat el pentru Spectacola .

Vara asta trebuia să cânt cu ea în duet, când s-a reluat Festivalul de la Mamaia. În prima fază m-au întrebat organizatorii dacă vreau să cânt cu ea. A fost o mare bucurie și am fost de acord. Am ales împreună melodia ‘De ar fi să vii’, din repertoriul Mihaelei Runceanu.

Auzisem că a scăpat de două ori de cancer și am zis «uite, mă, ce înseamnă să fii pozitiv și optimist, atunci cancerul nu te mănâncă» și am fost foarte fericit când am aflat că s-a vindecat, de fapt, că a trecut peste.

Mihai Trăistariu a spus că nu s-a văzut cu Rona Hartner la repetiții și au comunicat numai prin organizatorii festivalului.

„Din luna mai s-a stabilit că o să cântăm în duet. Festivalul de la Mamaia s-a reluat după 10 ani de pauză și am fost anunțați că o să cântăm toți cei care au fost premianți la festival. Eu am fost, am luat vreo șapte premii. Organizatorii ne-au spus că o să cântăm și în duete o piesă care a luat premiu la Mamaia, dar artiștii au decedat. De aceea am și ales Mihaela Runceanu, pentru că ea nu mai este în viață. Eu ajung cu vocea mai sus și am ales piesa pentru a-i fi și ei bine.

Festivalul s-a ținut, dar nu a mai fost acest duet, pentru că ea nici n-a mai venit în România, nu ne-am văzut la repetiții, deci nu s-a mai întâmplat nimic. Eu am vorbit cu Rona doar prin organizatori, deci cu ea personal n-am vorbit la telefon. Organizatorii ne trimiteau melodiile pentru a le învăța, deci țineam legătura prin organizatori”, a spus el.