Rona Hartner a fost o artistă română de origine germană, remarcându-se în domeniile actoriei cinematografice, cântecului, compoziției și versurilor. A fost stabilită în Franța.

Ea s-a stins din viață joi, 23 noiembrie 2023. Anunțul a fost făcut de către apropiații săi, pe Facebook.

Sora regretatei artiste, Rinda Hartner, a publicat joi pe pagina ei de Facebook o imagine de doliu, cu o lumânare.

„Rona a fost lumină.

A fost cel mai curajos si cel mai luminos Om pe care l-am cunoscut vreodata. Nu se dadea in laturi de la nimic, dansa, canta, picta, juca, iubea…toate cu aceeasi bucurie.

Impartea totul cu cei de alaturi. Mai putin tristetile – erau singurele care le tinea pentru ea. In rest …dadea totul si se dadea cu totul.

Ne am cunoscut aproape copile si niciodata in toti anii acestia Rona n-a fost altfel. Nu a schimbat-o nimic. Niciodata!

Se supara rar, era toata lumina si zambet si bucurie. Si asa va ramane! Lumină, si zambet si bucurie!

Chiar daca a plecat puțin sa se odihneasca Rona ramane aici. Mereu o voi povesti frumos, cu bucurie. Mereu imi voi aduce aminte de rasul ei puternic, de hainele colorate, de felul ei curajos de a fi, de muzică, de lumina si iubirea ce o facea sa fie Ea.

Zbor lin spre lumină, fată dragă! Ramai parte din lumea mea mereu!”, este anunțul apropiaților săi.