Tudor Chirilă a marcat momentul trist recitând versuri din melodia „Fie să renască”, subliniind ideea de renaștere și purificare prin foc:

„Fie să renască numai cel ce har

Are de-a renaşte, curăţit prin jar,

Din cenuşa-i proprie şi din propriu-i scrum,

Astăzi ca şi măine, pururi şi acum!”.

Cântăreața de folk Maria Gheorghiu a exprimat tristețea sa, menționând cât de greu va fi să vorbească despre Nicu la trecut și mulțumindu-i pentru moștenirea lăsată, urându-i să se odihnească în pace.

Ovidiu Lipan Ţăndărică, fost membru al trupei Phoenix, a scris: „Drum în lumina, Nicu Covaci! Dragul meu prieten, ai lăsat o moștenire muzicală extrem de importantă pentru rock-ul românesc!”.

Trupa Holograf a transmis și ea un mesaj: „Când legendele se sting, oamenii devin nemuritori. Drum lin Nicu Covaci!”.

Mircea Baniciu: Drum lin Nicu Covaci! Regrete imense! – este mesajul postat de Mircea Baniciu, după moartea lui Nicu Covaci.

Cristi Minculescu: RIP Nicu Covaci

Radu Almășan: Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească! Muzica lui ne-a făcut tare mult bine. Rămân amintirile.

Nelu Dumitrescu: „Drum lin, Nicu Covaci! Ai fost şi vei rămâne o sursă de inspiraţie, un mare artist şi un prieten drag!’.

Adriana Bahmuțeanu: Drum lin in lumina! Nicu Covaci, liderul legendarei trupe Phoenix,a închis ochii in aceasta seara! Un exemplu de curaj, iubire, determinarea și talent intr-o lume plina de ura și cenzura!!!

Andrei Partoș: Cea mai tristă veste! R.I.P.

El a subliniat că artistul a fost de o umanitate și mărinimie incomparabile, adăugând că îl va iubi întotdeauna.

Nema a afirmat că despre Covaci nu se poate vorbi decât la viitor, considerându-l parte esențială a culturii identitare românești și comparându-l cu Eminescu și Porumbescu.

„Noi, românii, nu am realizat pe cine am avut lângă noi. A fost de o umanitate și de o mărinimie când toți cei ce îl iubesc la un loc. Și îl voi iubi. Despre Nicu Covaci nu se poate vorbi decât la viitor. El este parte din cultura noastră identitară, din noi ca români. Nu ezit o secundă să îl pun alături de Eminescu sau Porumbescu. Mulți ani nu vom realiza pe cine am avut, printre noi, și i-am putut strânge mâna. Este un Creator, în cel mai esențial sens al cuvântului.

Cu ajutorul lui, reușim să dăm definiția termenului de artă și artist. Ce transmite el, ce continuă să nască în interiorul tuturor dintre noi este de neconceput. E ne va bucura în continuare. Una dintre cele mai dragi credințe pe care le avea este ca o bucurie împărtășită este o bucurie dublă. El este la fel de mare cat suma tuturor dintre noi toți, care ne vom bucura astăzi, pururi și acum de creația pe care nimeni nu i-o va egala vreodată. Iar datorită artei cinematografului, PHOENIX a intrat în eternitate la propiu.

Generațiile ce vor veni vor avea șansa să primească, prin intermediul filmului pe care l-am făcut, ceea ce el a dat cu atâta bucurie”, a declarat Cristian Radu Nema, în exclusivitate, pentru VIVA.