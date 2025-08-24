Operațiune de amploare a polițiștilor suceveni, care au descins în acest weekend la o adresă din comuna Poieni-Solca, județul Suceava, în cadrul unei anchete privind comercializarea ilegală de autoturisme second-hand provenite din spațiul european. În urma perchezițiilor, autoritățile au ridicat documente falsificate și au confiscat 40 de autovehicule.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, acțiunea a fost coordonată de polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava, cu sprijinul Serviciului de Acțiuni Speciale, Serviciului Criminalistic și al inspectorilor ANAF – Direcția Regională Antifraudă Suceava. Descinderile au vizat atât locuința unei familii, cât și sediul unei societăți comerciale care funcționa la aceeași adresă.

Din cercetările preliminare reiese că administratorul firmei ar fi introdus pe piața românească autoturisme aduse din Germania, folosind contracte de vânzare-cumpărare completate fictiv. În acte, cumpărătorii din România apăreau ca achiziționând direct de la persoane din Germania, ale căror date figurau deja pe documentele de înmatriculare eliberate de autoritățile germane.

Astfel de înscrisuri, susțin anchetatorii, erau folosite ulterior pentru obținerea înmatriculării vehiculelor pe teritoriul României. La percheziții au fost găsite contracte necompletate, plăcuțe de export germane, documente de înmatriculare originale și mai multe dispozitive electronice.

În perimetrul societății controlate de administrator au fost identificate și ridicate 40 de autoturisme, despre care polițiștii afirmă că nu aveau legătură cu activitatea declarată a firmei. Toate au fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor.

Două persoane – administratorul unității economice și soția acestuia – au fost ridicate de polițiști pe baza unor mandate de aducere și duse la audieri. În cazul bărbatului, procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore, acesta fiind încarcerat în Centrul de Reținere și Arest Preventiv al IPJ Suceava.

Ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, în colaborare cu structurile de poliție rutieră și inspectorii antifraudă. Cercetările vizează infracțiuni de fals material în înscrisuri sub semnătură privată și punerea în circulație a unor vehicule neînmatriculate.