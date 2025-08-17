Doi șoferi români au fost prinși, în data de 11 august, conducând ilegal pe străzile din Germania. Polițiștii au intervenit imediat și au deschis dosare penale.

În parcarea de la Leipheim, un inspector al Oficiului Federal pentru Logistică și Mobilitate (BALM) a verificat un TIR cu numere italiene, aflat la volanul căruia se afla o româncă de 53 de ani. Controlul de rutină a scos la iveală două nereguli majore: încălcări legate de transportul deșeurilor și un permis de conducere expirat.

Poliția rutieră din Günzburg a intervenit imediat, oprind cursa și deschizând o anchetă penală. După întocmirea actelor, femeia a fost eliberată, dar nu i s-a mai permis să își continue drumul în calitate de șofer profesionist.

În seara aceleiași zile, aproape de ora 22:00, Poliția Federală Chemnitz a verificat un alt român, în vârstă de 28 de ani, la punctul de frontieră Reitzenhain. În bazele de date a fost găsit un mandat de executare a pedepsei emis de Parchetul din Bayreuth, pentru conducere sub influența alcoolului.

Bărbatul trebuia să achite o amendă de peste 5.000 de euro, însă neavând posibilitatea să plătească, a fost reținut și transportat direct la penitenciarul din Zwickau, unde își va ispăși pedeapsa stabilită prin hotărârea judecătorească.

Cele două cazuri, întâmplate la interval de câteva ore, arată fermitatea cu care autoritățile germane sancționează nerespectarea regulilor de circulație și a legislației privind transporturile. Pentru șoferii români aflați la drum prin Europa, mesajul este limpede: orice abatere poate avea consecințe grave, de la oprirea cursei până la încarcerare.