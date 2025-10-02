Octombrie este considerată de obicei o lună importantă pentru industria cripto, cu evoluții istorice semnificative. În medie, Bitcoin a crescut cu 21% în această perioadă, iar piața se află la aproximativ un an și jumătate de la ultimul halving, proces prin care recompensa pentru minarea de Bitcoin se înjumătățește. Această situație ar putea declanșa tradiționala fază de creștere post-halving.

Spre deosebire de Bitcoin, Ethereum a înregistrat recent o volatilitate ridicată. După ce a atins un maxim de 4.800 de dolari în august 2025, ETH a coborât la aproximativ 4.000 de dolari la sfârșitul lunii septembrie. Retragerea a fost determinată de vânzările masive realizate de marii deținători, cunoscuți sub denumirea de „balene”, care au vândut un total de 2,15 miliarde de dolari în august și septembrie. Fondurile instituționale au intervenit pentru a oferi sprijin temporar, însă fluxul redus de capital nou a împiedicat ETH să mențină o traiectorie independentă, potrivit Bitget.

Octombrie se prefigurează a fi o lună decisivă pentru piața cripto, parțial datorită adoptării de către SEC a unor standarde generice de listare pentru ETF-urile spot. Această măsură ar putea accelera aprobările și ar putea atrage noi fluxuri de capital instituțional. Numeroase aplicații pentru ETF-uri spot se află în fazele finale de decizie în această lună, conturând rapid posibilitatea unei expuneri reglementate la active digitale.

Implementarea noilor reglementări este anticipată să crească lichiditatea, să strângă registrele de ordine și să îmbunătățească încrederea în semnalele de preț. Acest context favorabil ar putea susține o traiectorie ascendentă pentru Bitcoin, cu intervale de preț estimate între 100.000 și 130.000 de dolari, sprijinită de ETF-uri, relaxări macro și alocări instituționale suplimentare.

Ethereum ar putea beneficia, de asemenea, de aceste schimbări, datorită importanței sale pentru aplicații de întreprindere și soluții de scalare. Dacă ETF-urile spot devin viabile, ETH ar putea înregistra creșteri între 3.600 și 5.500 de dolari, odată cu creșterea cererii de capital.

Chiar dacă volatilitatea rămâne o caracteristică a pieței, reglementările mai clare și noile investiții sugerează că industria cripto începe să se maturizeze. Piața trece treptat de la speculații rapide la creștere solidă și integrare în domenii precum DeFi, active tokenizate și investiții instituționale, ceea ce recomandă o abordare echilibrată pentru investitori.