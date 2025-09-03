Bitcoin traversează o nouă săptămână de volatilitate, pe fondul tensiunilor macroeconomice și al așteptărilor privind datele-cheie din economia americană. Potrivit lui Simon Peters, analist al platformei eToro pentru piața criptoactivelor, cel mai important activ digital a înregistrat o scădere de 4% săptămâna trecută, coborând până la 107.300 de dolari.

La momentul redactării, bitcoin se tranzacționa în jurul valorii de 111.000 de dolari, însă perspectiva rămâne fragilă. Istoric, luna septembrie a adus frecvent performanțe negative pentru această piață, iar indicele Fear and Greed a intrat din nou în zona de „Frică”, la cele mai reduse niveluri din ultimele două luni.

„Sentimentul actual ne arată că am putea vedea noi mișcări descendente în perioada imediat următoare. Raportul privind salariile din sectorul non-agricol și rata șomajului din SUA, care va fi publicat vineri, ar putea fi decisiv”, a explicat Peters.

Dacă datele din piața muncii vor fi slabe, investitorii ar putea interpreta acest lucru drept un semnal că Rezerva Federală va reduce dobânzile la reuniunea de la finalul lunii, ceea ce ar putea reaprinde apetitul pentru cumpărarea de criptoactive.

Nu doar bitcoinul resimte presiunea. Altcoins, măsurate prin capitalizarea totală a pieței excluzând BTC, au înregistrat o corecție de 8% săptămâna trecută.

În contrast, un proiect a atras atenția investitorilor: Cronos ($CRO), care a marcat o creștere spectaculoasă de 70%. Evoluția a fost stimulată de anunțul că Trump Media va integra un sistem de recompense pe platformele Truth Social și Truth+, folosind tokenul $CRO ca utilitar principal.

Totodată, a fost lansată inițiativa Trump Media Group CRO Strategy, o companie cu rol de trezorerie, destinată acumulării de tokenuri CRO, sprijinită de un capital estimat la 6,4 miliarde de dolari.

Un alt subiect major vine din zona Ethereum. The Ether Machine, o companie de infrastructură cripto care se pregătește să devină publică printr-o fuziune de tip SPAC, a anunțat o nouă rundă de finanțare: 150.000 ETH (circa 654 milioane de dolari).

Această injecție de capital ridică totalul deținut de companie la aproape 495.362 ETH (2,16 miliarde de dolari). Spre deosebire de fondurile pasive, The Ether Machine intenționează să folosească resursele pentru staking, protocoale DeFi și servicii de infrastructură instituțională, consolidându-și poziția în ecosistem.

Deși încă nelistată la bursă, firma a devenit deja unul dintre cei mai mari deținători corporativi de ETH, însă se situează încă în urma BitMine Immersion Technologies (BMNR), care controlează 1,713 milioane ETH, evaluate la peste 7,4 miliarde de dolari.

Strategia de acumulare de ethereum a tot mai multor actori instituționali, dublată de mecanismul de ardere și de creșterea volumelor de ETH blocate în staking, este văzută de analiști drept un factor pozitiv pentru evoluția viitoare a prețului.