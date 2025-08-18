O analiză realizată de Binance arată că, în ultima săptămână, activele digitale au avut o evoluție mai bună decât cele tradiționale, Bitcoin marcând un nou record istoric, cu o valoare de peste 124.000 de dolari. Totuși, creșterea Ethereum a fost și mai accentuată decât cea a Bitcoin. Astfel, în săptămâna încheiată la 17 august, ETH a înregistrat un avans de 5,2%, în timp ce BTC a consemnat o scădere de 1,6%.

Ethereum se află tot mai aproape de atingerea unui nou maxim istoric, evoluție susținută în principal de interesul companiilor care achiziționează activul digital pentru propriile trezorerii. Un exemplu este Bitmine, care a devenit prima companie cu un portofoliu de peste 1 milion de monede ETH, evaluate la aproximativ 4,9 miliarde de dolari. Doar miercuri, compania a adăugat 317.126 ETH, în valoare de aproape 2 miliarde de dolari.

Per ansamblu, companiile care păstrează Ethereum în trezorerii dețin împreună 3,57 milioane ETH, echivalentul a circa 7 miliarde de dolari, ceea ce reprezintă aproximativ 2,95% din oferta totală de monede aflate în circulație.

Pe măsură ce Ethereum începe să își depășească principalul rival, Bitcoin, tot mai mulți analiști iau în calcul posibilitatea unei rotații clasice a capitalului: de la Bitcoin către Ethereum, apoi către altcoin-urile cu capitalizare mare și, în cele din urmă, către monedele cu capitalizare redusă. Acest fenomen, cunoscut în ciclurile anterioare sub denumirea de „altseason”, rămâne un scenariu central în evaluările actuale.

Scăderea recentă a dominanței Bitcoin indică faptul că atenția investitorilor se îndreaptă către active mai riscante, dominanța BTC scăzând de la 66% în iunie la sub 60% în prezent. Această diminuare urmează unui trend ascendent care a durat aproape trei ani, perioadă în care dominanța a crescut de la aproximativ 39% în septembrie 2022 până la un maxim de circa 66% la sfârșitul lunii iunie a acestui an.

Piețele au înregistrat, în general, creșteri după ce datele inflației publicate săptămâna trecută au arătat un CPI de 2,7% (sub așteptările de 2,8%) și un CPI de bază de 3,1% (față de 3% estimat), întărind anticipațiile că FED va începe relaxarea politicii monetare în septembrie. Majoritatea participanților la piață se așteaptă la o reducere de 25 de puncte de bază, ceea ce ar marca prima scădere a ratei dobânzii din partea FED din decembrie 2024.

Cu toate acestea, Indicele Prețurilor de Producție (PPI) din SUA, publicat joi, a crescut cu 0,9%, mult peste estimările de 0,2%, generând o vânzare semnificativă a activelor cu risc.

BNB își depășește rolul de activ destinat exclusiv traderilor, atrăgând interesul corporațiilor și alăturându-se astfel grupului „blue-chip” al criptomonedelor, potrivit unei analize Binance. Mai multe companii listate public, precum Windtree Therapeutics, Nano Labs și Liminatus Pharma, au început să includă BNB în bilanțurile lor. Aceste firme nu provin din domeniul criptomonedelor, ci activează în sectoare tradiționale, precum biotehnologia sau industria semiconductorilor.

BNB Network Company, divizia de trezorerie a CEA Industries Inc. (BNC), a adăugat recent 200.000 de token-uri BNB, evaluate la aproximativ 160 de milioane de dolari, în portofoliul său, într-un mod similar cu strategia folosită de Strategy, compania lui Michael Saylor, pentru Bitcoin.

Interesul pentru BNB nu se limitează însă la corporații. Fondul suveran de investiții al Bhutanului, Druk Holding & Investments, a anunțat și el că deține expunere la BNB.

BNB urmează un parcurs similar Bitcoin, trecând de la un maxim la altul.

Criptomoneda se remarcă prin reziliență, înregistrând cea mai mică corecție dintre altcoin-urile majore: de la maximul său istoric din 2025, BNB nu a înregistrat niciodată o scădere mai mare de 30%, mult sub nivelurile înregistrate de ETH, SOL sau XRP.

Pe parcursul acestui an, BNB a înregistrat un avans de 18,6%, inclusiv o creștere de 6% săptămâna trecută, atingând un nou maxim istoric de aproape 870 de dolari.

De asemenea, BNB rămâne printre primele cinci criptomonede după capitalizarea de piață, după Bitcoin, Ethereum și XRP, excluzând stablecoin-urile din calcul.

Prin Binance Pay, care facilitează tranzacțiile cu BNB, companiile pot utiliza token-ul pentru plata salariilor, decontări către furnizori și alte operațiuni interne, transformând BNB într-un mijloc de plată funcțional în cadrul ecosistemelor corporative.

Deținerea BNB pe Binance oferă noi opțiuni de gestionare a trezoreriei, inclusiv staking și participarea la programe de recompense din ecosistem, instrumente care pot genera randamente suplimentare pentru companie.

Totodată, păstrarea BNB în Simple Earn poate oferi acces la airdrop-uri, crescând expunerea la proiecte noi. Numai în 2024, airdrop-urile MegaDrop și HODLer au adus un randament total de 19,7% pentru utilizatorii care au participat la toate distribuțiile.