Într-un interviu acordat postului public Kossuth Radio, Viktor Orban a susținut că Ucraina este „o țară cu un destin foarte dificil” și că Ungaria nu dorește să-și asume aceleași probleme. El a explicat că, în viziunea sa, aderarea Ucrainei la UE ar obliga statele membre să suporte povara războiului.

„Ucraina este o țară cu un destin foarte dificil. De ce ar trebui să împărtășim acest destin dificil? Noi avem propriul nostru destin, care este mult mai ușor decât cel al ucrainenilor”, a spus Orban.

Liderul de la Budapesta a afirmat că un sistem federal presupune solidaritate militară.

„Dacă ești într-un sistem federal cu cineva și acesta este atacat, trebuie să trimiți soldați. Iar noi nu vrem asta pentru tinerii noștri. Nu vrem să murim pentru Ucraina”, a mai spus premierul ungar.

Viktor Orban a respins și strategia Uniunii Europene de a oferi sprijin militar și financiar pe termen lung Kievului. El a numit acest plan „o iluzie” bazată pe presupuneri false legate de colapsul economic al Rusiei. În schimb, a reiterat apelul său pentru încetarea focului și începerea unor negocieri de pace.

De la începutul invaziei pe scară largă din februarie 2022, Ungaria a fost printre puținele țări europene care au continuat relațiile apropiate cu Moscova. Guvernul lui Orban s-a opus constant sancțiunilor împotriva Rusiei și a blocat inițiative europene care vizau sprijinirea Ucrainei.

Declarațiile lui Orban vin în contextul în care președintele Consiliului European, Antonio Costa, încearcă să găsească soluții pentru a depăși veto-ul Budapestei asupra dosarului ucrainean.

Potrivit Politico, oficialii europeni analizează posibilitatea reformării mecanismului de decizie unanimă, pentru a permite avansarea negocierilor cu Ucraina și Republica Moldova chiar și în lipsa acordului Ungariei.

Ucraina a deschis oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană în iunie 2024. Până în prezent, Kiev nu a început încă lucrările pe niciunul dintre cele șase clustere de negociere necesare pentru armonizarea legislației cu normele europene.

În mai 2025, autoritățile ucrainene au anunțat finalizarea procedurilor interne pentru deschiderea primului cluster, iar președintele Volodimir Zelenski a declarat la începutul anului că obiectivul „ambițios” este ca până la finalul lui 2025 să fie deschise aproape toate clusterele de negociere.