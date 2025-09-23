Potrivit unui document consultat de Politico, Comisia Europeană propune ca achizițiile de gaz natural lichefiat din Rusia să fie eliminate până la sfârșitul lui 2026, cu un an mai devreme decât calendarul inițial.

Textul arată că scopul acestei măsuri este reducerea veniturilor Moscovei din exportul de combustibili fosili și creșterea presiunii economice pentru încetarea războiului din Ucraina.

Noul pachet de sancțiuni, anunțat de Ursula von der Leyen, vizează și rutele financiare prin care Rusia a reușit până acum să ocolească restricțiile. Pentru prima dată, Bruxellesul ia în calcul interzicerea tranzacțiilor prin platforme cripto și sancționarea companiilor implicate în scheme de eludare.

De asemenea, firmele europene ar putea avea interdicția de a colabora cu porturi din afara UE utilizate pentru comerț cu tehnologie militară sau pentru a evita plafonul de preț la petrol impus de G7.

Textul notează că adoptarea pachetului va necesita unanimitate între statele membre. Ungaria și Slovacia sunt așteptate să se opună. Ministrul de externe maghiar Péter Szijjártó a spus într-un interviu pentru The Guardian că nu este posibilă asigurarea aprovizionării energetice fără petrol și gaze din Rusia.

El a afirmat că discuțiile despre surse alternative ar fi doar „un vis frumos”, în timp ce a arătat că infrastructura fizică face imposibilă renunțarea la energia rusească pe termen scurt.

„Nu putem asigura aprovizionarea sigură cu produse energetice a țării noastre fără surse rusești de petrol sau gaze”, a spus Szijjártó. „Pentru noi, aprovizionarea cu energie este o chestiune pur fizică. Poate fi frumos să visăm să cumpărăm petrol și gaze de undeva, în afară de Rusia, dar putem cumpăra doar de unde avem infrastructură. Și dacă ne uităm la infrastructura fizică, este evident că fără aprovizionarea din Rusia, este imposibil să asigurăm aprovizionarea sigură a țării.”, a mai precizat el.

Declarațiile sale au venit în contextul în care președintele american Donald Trump a cerut Europei să înceteze importurile de petrol din Rusia și a condiționat eventuale sancțiuni suplimentare de această decizie.

Documentul preliminar, datat 19 septembrie, prevede și interzicerea reasigurării pentru avioane și nave rusești vechi timp de cinci ani după vânzare. În plus, lista companiilor vizate de controale la export ar urma să fie extinsă cu 45 de entități, printre care firme din China, Thailanda și India, acuzate că au sprijinit Rusia să eludeze sancțiunile.

Ca măsură simbolică, Comisia Europeană propune și interzicerea furnizării de servicii legate de activitățile turistice în Rusia.

Pe plan intern, compania Depogaz Ploiești, parte a Grupului Romgaz, a anunțat că a atins deja un grad de umplere de 90,3% în depozitele de gaze, cu 41 de zile înainte de termenul european stabilit pentru 1 noiembrie.

Președintele Consiliului de Administrație, Bogdan Nicolae Stănescu, a declarat că obiectivul de constituire a stocurilor a fost îndeplinit în avans, ceea ce oferă o siguranță solidă pentru iarna care urmează.

„Avem deja înmagazinate 2,592 miliarde metri cubi de gaze naturale, dintr-o capacitate activă totală de 2,87 miliarde metri cubi per ciclu, ceea ce reprezintă un grad de umplere de 90,30%. Ţinând cont de ritmul actual al cantităţilor de gaze naturale injectate şi programul agreat cu beneficiarii serviciului de înmagazinare pentru luna următoare, estimăm că până la sfârşitul lunii octombrie 2025 vom atinge capacitatea maximă, cu depozitele pline 100%. Această performanţă ne oferă o siguranţă energetică solidă pentru iarna care urmează”, a declarat Bogdan Nicolae Stănescu.

Directorul general Mădălina Moise a explicat că sunt în desfășurare investiții de peste 2,3 miliarde lei pentru extinderea capacităților de înmagazinare și extracție, cu proiecte majore la Bilciurești, Ghercești și Sărmășel.

Potrivit acesteia, lucrările vor contribui la creșterea rezilienței energetice a României și la atingerea obiectivelor strategice stabilite la nivelul Uniunii Europene.