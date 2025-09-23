Deputatul PNL Raluca Turcan a afirmat marți că, potrivit unui studiu realizat de Salvați Copiii, 14% dintre minori recunosc că au jucat ilegal pe bani, iar aproape 40% declară că au prieteni implicați în astfel de activități. În acest context, ea a propus modificarea legislației privind jocurile de noroc pentru a proteja mai eficient copiii și adolescenții.

Raluca Turcan a subliniat, în cadrul unei dezbateri organizate împreună cu Salvați Copiii, că reforma legislației privind jocurile de noroc reprezintă o responsabilitate comună a părinților, educatorilor, decidenților politici și a societății în ansamblu. Ea a amintit cifrele îngrijorătoare din cercetarea organizației: 14% dintre copii au participat ilegal la jocuri de noroc, aproape 40% au prieteni implicați, iar șapte din zece minori întâlnesc reclame pentru pariuri sau săli de joc în drum spre școală sau la locurile de joacă. În plus, unul din zece urmărește online influenceri care promovează astfel de activități.

Turcan a atras atenția că inițiativele legislative existente în Parlament sunt blocate din cauza orgoliilor politice sau a intereselor exprimate de diferiți factori decizionali. Ea a subliniat necesitatea adoptării rapide a unor măsuri comune, care să unească toate partidele și să permită implementarea unei legislații mai eficiente pentru protecția copiilor și adolescenților, în doar câteva săptămâni sau luni.

„Tema de astăzi, reforma legislaţiei privind jocurile de noroc, este un subiect care ţine de responsabilitatea noastră comună ca părinţi, educatori, decidenţi politici şi membri ai societăţii. Cercetarea realizată de Salvaţi Copiii subliniază nişte cifre extraordinar de alarmante: 14% dintre copii recunosc că au participat direct, ilegal, la jocuri de noroc pe bani iar aproape 40% spun că au prieteni implicaţi. Mai mult, 7 din 10 copii văd reclame stradale la pariuri şi săli de joc de noroc în drum spre şcoală sau la locurile de joacă iar unul din zece urmăreşte online influenceri care promovează astfel de activităţi. (…) Cred că este momentul să luăm decizii mai bune şi mai ferme. În Parlament există deja mai multe iniţiative legislative, dar, din diverse motive, orgolii politice sau interese manifestate prin oamenii politici, aceste iniţiative legislative sunt blocate şi zac prin sertarele din comisiile de specialitate. Cred că nu ne mai permitem amânări şi dacă în urma acestei dezbateri vom reuşi să extragem acele elementele care unesc toate partidele politice, stând cu toţii la aceeaşi masă, putem obţine o legislaţie mai bună mai repede, în câteva săptămâni sau luni”, a spus Turcan la o dezbatere pe care a organizat-o împreună cu Organizaţia Salvaţi Copiii pe tema reformei legislaţiei privind jocurile de noroc, în scopul protejării copiilor şi adolescenţilor.

Raluca Turcan a sugerat crearea unui grup de lucru format din reprezentanți ai tuturor partidelor, pentru a discuta împreună și a identifica rapid cele mai eficiente soluții. Deputatul PNL a făcut referire și la mai multe inițiative legislative care ar putea contribui la modernizarea și consolidarea cadrului legal privind jocurile de noroc.

„Limitarea publicităţii – reclamele la jocurile de noroc nu trebuie să invadeze spaţiul copiilor. Putem introduce restricţii stricte pentru difuzarea pe televiziune, radio şi platforme online, inclusiv pe reţele sociale, cu intervale orare dedicate protejării minorilor; aceste restricţii există pe radio şi tv, însă pot fi extinse pe platformele online şi social media. De asemenea, dincolo de interdicţia existenţei sălilor de jocuri de noroc în proximitatea şcolilor, cred că se impune şi interdicţia reclamelor stradale în proximitatea şcolilor, grădiniţelor, locurilor de joacă, parcurilor, campusurilor, spitalelor sau bisericilor. Pragul de vârstă – accesul la jocuri de noroc, în special la sloturi şi cazinouri, să fie permis doar persoanelor peste 21 de ani. Creierul uman se dezvoltă până la 25 de ani iar tinerii între 18 şi 20 de ani este demonstrat ştiinţific că sunt mai predispuşi la impulsivitate. Există ţări care au adoptat această măsură, precum Moldova, Ucraina, Grecia sau Portugalia”, a afirmat Raluca Turcan.

Raluca Turcan a mai sugerat reglementarea strictă a sponsorizărilor, permițând operatorilor de jocuri de noroc să sprijine sportul doar prin afișarea logo-ului, fără sloganuri promoționale. De asemenea, ea a propus restricționarea accesului rapid la bani, prin interzicerea amplasării bancomatelor în interiorul sălilor de joc sau în imediata lor apropiere, motivând că disponibilitatea facilă a numerarului favorizează pierderile impulsive și problemele financiare.