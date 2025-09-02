Premierul Ilie Bolojan a prezentat poziția sa privind echilibrul dintre autoritățile centrale și comunitățile locale, afirmând că urmărește o descentralizare reală, prin care deciziile să fie luate la nivel local, astfel încât fiecare comunitate să poată decide ce este mai potrivit pentru propria dezvoltare, în special în contextul interzicerii jocurilor de noroc.

„Sunt un susținător al descentralizării. Consider că atunci când o decizie poate fi luată mai aproape de oameni, de cei care cunosc mai bine situația, e bine să o facem prin descentralizare”, a declarat acesta.

Această discuție survine ca urmare a unei măsuri dintr-un pachet legislativ aflat în așteptare, care vizează reglementarea jocurilor de noroc. Propunerea oferă autorităților locale posibilitatea de a autoriza sau interzice astfel de activități pe teritoriul comunității lor, de a stabili zonele în care acestea pot funcționa și chiar de a aplica o taxă suplimentară, diferită de cea stabilită la nivel național.

Ilie Bolojan a afirmat că noua reglementare permite autorităților locale să obțină venituri suplimentare și, în același timp, le oferă dreptul de a decide dacă jocurile de noroc pot funcționa în comunitățile lor, ceea ce până acum nu le era permis.

„În felul acesta, facem venituri suplimentare pentru autoritatea locală, dar dăm reprezentanților comunităților dreptul de a hotărî dacă au sau nu jocurile de noroc în localitate. Până acum, administrația locală nu avea niciun cuvânt de spus”, a spus șeful Guvernului.

Proiectul prezentat de autorități prevedea un termen de șase luni în care persoanele care desfășoară astfel de activități trebuiau să obțină acordul autorității locale, iar în lipsa acestuia, activitatea urma să fie întreruptă.

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, declara atunci că se va stabili un termen de șase luni în care operatorii de jocuri de noroc trebuie să obțină aprobarea autorității locale, iar în lipsa acesteia activitatea va fi suspendată. Această măsură oferă comunităților locale posibilitatea de a decide dacă doresc să permită astfel de activități și de a aplica o taxă specială.