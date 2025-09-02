Premierul Ilie Bolojan a subliniat că partidele din coaliție și președintele României acționează ca parteneri ai Guvernului și că toate măsurile adoptate sunt implementate cu acordul acestora.

El a explicat că, deși uneori este dificil să se ajungă la un acord asupra unor detalii, există înțelepciunea necesară pentru a lua deciziile potrivite pentru România și că dialogul cu președintele se desfășoară în mod normal, fără probleme.

”Partidele din coaliție și președintele României trebuie să fie și sunt partenerii premierului. Toate aceste măsuri sunt puse în practică cu acordul partidelor. Dar nu e niciodată foarte ușor să cazi de acord asupra unor detalii. Dar eu cred că avem înțelepciunea să facem ce e nevoie pentru România. Nu există nici un fel de problemă, e un dialog normal cu președintele”, a declarat liderul Executivului în cursul conferinței de presă susținută marți, 2 septembrie.