Dialogul dintre Ilie Bolojan și Nicușor Dan se desfășoară normal
Premierul Ilie Bolojan a subliniat că partidele din coaliție și președintele României acționează ca parteneri ai Guvernului și că toate măsurile adoptate sunt implementate cu acordul acestora.
El a explicat că, deși uneori este dificil să se ajungă la un acord asupra unor detalii, există înțelepciunea necesară pentru a lua deciziile potrivite pentru România și că dialogul cu președintele se desfășoară în mod normal, fără probleme.
”Partidele din coaliție și președintele României trebuie să fie și sunt partenerii premierului. Toate aceste măsuri sunt puse în practică cu acordul partidelor. Dar nu e niciodată foarte ușor să cazi de acord asupra unor detalii. Dar eu cred că avem înțelepciunea să facem ce e nevoie pentru România. Nu există nici un fel de problemă, e un dialog normal cu președintele”, a declarat liderul Executivului în cursul conferinței de presă susținută marți, 2 septembrie.
Toate deciziile au fost luate după discuții în coaliție
”Toate deciziile luate de guvern s-au luat pe baza unui dialog în coaliție și la final ne-am dus cu aceste propuneri. Nu sunt perfect, nu mulțumesc pe toată lumea”, mai spune prim-ministrul României.
Amintim că premierul Ilie Bolojan se află în centrul tensiunilor din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR pe tema reformei administrației locale, vizând reducerea numărului de funcționari din primării și consilii județene. Conferința de presă a premierului are loc pe fondul acestor dispute, iar marți, la ora 12, Bolojan urmează să se întâlnească la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și liderii partidelor de coaliție.
Surse apropiate Guvernului au precizat că Bolojan a amenințat cu demisia în ședința coaliției de duminică seară, condiționând rămânerea sa în funcție de adoptarea unei reforme care să ducă la concedierea a cel puțin 17.000 de funcționari, considerând că aparatul administrativ este excesiv de mare. În replică, PSD, UDMR și reprezentanții minorităților au cerut o analiză mai detaliată a impactului măsurilor.
Problemele au apărut în legătură cu modalitatea de calcul a concedierilor. Inițial, coaliția convenise asupra unei metode propuse de ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, însă joi Bolojan a solicitat o nouă abordare, considerând că prima metodă reprezenta doar o „mimare” a reformei. Vineri, miniștrii PSD conduși de vicepremierul Marian Neacșu au refuzat propunerea premierului și au amenințat că vor părăsi ședința de guvern. Duminică, tensiunile au culminat cu un blocaj total, pe fondul căruia Bolojan și-a exprimat intenția de a demisiona dacă liderii coaliției nu îl susțin.