Schimbări la Revolut, ca urmare a adoptării monedei unice europene în Bulgaria. Revolut a transmis un mesaj clienților, inclusiv cei din România, prin care îi informează că, începând cu 1 ianuarie 2026, țara vecină va adopta euro (EUR) ca monedă oficială, renunțând definitiv la leva bulgărească (BGN).

În consecință, compania fintech a anunțat actualizarea Termenilor și condițiilor personale, precum și a termenilor specifici pentru produsele sale financiare. Noile prevederi vor intra în vigoare la 17 decembrie 2025, cu puțin timp înainte de trecerea efectivă la euro.

Revolut a explicat că aceste modificări sunt o consecință firească a schimbării monedei naționale și că scopul lor este de a asigura o tranziție lină pentru toți utilizatorii din Bulgaria.

Compania a subliniat că structura comisioanelor nu va fi afectată, iar clienții nu vor suporta costuri suplimentare din cauza conversiei. Singura diferență va fi reprezentată de faptul că toate tarifele și comisioanele obișnuite pentru abonamente, servicii de tranzacționare și alte produse vor fi exprimate în euro.

Începând cu 17 decembrie 2025, Revolut nu va mai oferi servicii care implică utilizarea levei, iar toate conturile în BGN vor fi automat închise.

Sumele rămase în aceste conturi vor fi convertite automat în euro, la cursul oficial fix de 1 EUR = 1,95583 BGN. Conversia va fi gratuită și automată, iar detaliile conturilor, cum ar fi IBAN-urile sau numerele unice, vor rămâne neschimbate.

Pentru utilizatorii care nu dețin deja un cont în euro, sistemul Revolut va crea automat unul nou, astfel încât soldurile convertite să poată fi gestionate fără întreruperi.

Tranziția va presupune și restricții progresive asupra transferurilor bancare în leva. Clienții nu vor mai putea trimite plăți în BGN începând cu 27 noiembrie 2025, iar primirea de fonduri în leva va fi blocată de la 10 decembrie 2025.

Revolut a precizat că aceste modificări sunt necesare pentru actualizarea infrastructurii financiare și adaptarea sistemelor de plată la noua monedă oficială.

Fintech-ul a oferit și clarificări privind buzunarele personale și cele de grup. Orice sold în leva existent în buzunarele utilizatorilor la 17 decembrie 2025 va fi transferat automat în contul principal în BGN și apoi convertit în euro.

Buzunarele de grup vor fi închise, iar fondurile rămase vor fi transferate în contul principal al administratorului grupului, care va rămâne singurul cu acces la acele sume. Compania recomandă tuturor utilizatorilor să distribuie fondurile înainte de această dată pentru a evita blocarea temporară a banilor.

Revolut a mai precizat că orice returnare de plată efectuată după 17 decembrie 2025 va fi procesată în euro, indiferent de moneda tranzacției inițiale. Clienților li se recomandă să citească versiunea actualizată a Termenilor și condițiilor (vezi aici) pentru a înțelege detaliile tranziției, însă nu trebuie să întreprindă nicio acțiune suplimentară.

În cazul în care utilizatorii nu transmit o obiecție explicită, Revolut va considera că aceștia acceptă modificările și vor beneficia automat de conversia gratuită la euro.