Leul a înregistrat o ușoară depreciere față de euro, arată datele oficiale publicate vineri de Banca Centrală. Vineri, cursul euro a urcat ușor, ajungând la 5,0889 lei, comparativ cu nivelul de 5,0884 lei înregistrat joi.

Vineri, dolarul american a coborât ușor față de ședința anterioară, fiind cotat la 4,3489 lei, după ce joi a atins 4,3642 lei.

Francul elvețian a urcat ușor în raport cu leul, fiind cotat la 5,5096 lei, după ce joi valoarea sa era de 5,4799 lei.

Dolarul australian (AUD): 2,8125

Leva bulgărească (BGN): 2,6019

Dolarul canadian (CAD): 3,0982

Francul elvețian (CHF): 5,5096

Coroana cehă (CZK): 0,2091

Coroana daneză (DKK): 0,6813

Lira egipteană (EGP): 0,0914

Euro (EUR): 5,0889

Lira sterlină (GBP): 5,8416

100 Forinți maghiari (HUF): 1,3028

100 Yeni japonezi (JPY): 2,9057

Leul moldovenesc (MDL): 0,2590

Coroana norvegiană (NOK): 0,4314

Zlotul polonez (PLN): 1,1965

Rubla rusească (RUB): 0,0535

Coroana suedeză (SEK): 0,4601

Lira turcească (TRY): 0,1036

Dolarul american (USD): 4,3489

Randul sud-african (ZAR): 0,2494

Realul brazilian (BRL): 0,7987

Renminbi-ul chinezesc (CNY): 0,6102

Rupia indiană (INR): 0,0494

100 Woni sud-coreeni (KRW): 0,3057

Peso-ul mexican (MXN): 0,2348

Dolarul neo-zeelandez (NZD): 2,4901

Dinarul sârbesc (RSD): 0,0434

Hryvna ucraineană (UAH): 0,1042

Dirhamul Emiratelor Arabe (AED): 1,1840

Bahtul thailandez (THB): 0,1331

Dolarul din Hong Kong (HKD): 0,5599

Shekelul israelian (ILS): 1,3102

100 Rupii indoneziene (IDR): 0,0262

Pesoul filipinez (PHP): 0,0748

100 Coroane islandeze (ISK): 3,5837

Ringgitul malaysian (MYR): 1,0291

Dolarul singaporez (SGD): 3,3603

Gramul de aur (XAU): 606,5699

DST (XDR): 5,9505

Banca Națională stabilește cursurile valutare luând în considerare cotațiile transmise de băncile autorizate care operează pe piața valutară.

Indicele ROBOR înregistrează în continuare o tendință descendentă. ROBOR la 3 luni a înregistrat o ușoară reducere, ajungând la 6,40% față de 6,41% anterior.

ROBOR la 3 luni reprezintă referința utilizată pentru stabilirea dobânzilor majorității creditelor în lei, inclusiv a împrumuturilor acordate persoanelor fizice înainte de 2019.

ROBOR la 6 luni a înregistrat o ușoară scădere, coborând de la 6,58% la 6,57%.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reflectă dobânda medie practică între băncile din România pentru împrumuturile în lei, fiind influențat în principal de lichiditatea din piață și de nivelul dobânzilor stabilit de BNR.

Indicele de referință pentru creditele pentru consumatori (IRCC) va fi de 6,06% între 1 octombrie și 31 decembrie 2025, urmând ca ulterior să coboare la 5,68%.

IRCC se determină trimestrial pe baza dobânzii medii zilnice la care băncile se împrumută între ele, fiind aplicat cu o întârziere de un trimestru față de intervalul de referință.