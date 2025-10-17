Cursul valutar vineri, 17 octombrie
Leul a înregistrat o ușoară depreciere față de euro, arată datele oficiale publicate vineri de Banca Centrală. Vineri, cursul euro a urcat ușor, ajungând la 5,0889 lei, comparativ cu nivelul de 5,0884 lei înregistrat joi.
Vineri, dolarul american a coborât ușor față de ședința anterioară, fiind cotat la 4,3489 lei, după ce joi a atins 4,3642 lei.
Francul elvețian a urcat ușor în raport cu leul, fiind cotat la 5,5096 lei, după ce joi valoarea sa era de 5,4799 lei.
- Dolarul australian (AUD): 2,8125
- Leva bulgărească (BGN): 2,6019
- Dolarul canadian (CAD): 3,0982
- Francul elvețian (CHF): 5,5096
- Coroana cehă (CZK): 0,2091
- Coroana daneză (DKK): 0,6813
- Lira egipteană (EGP): 0,0914
- Euro (EUR): 5,0889
- Lira sterlină (GBP): 5,8416
- 100 Forinți maghiari (HUF): 1,3028
- 100 Yeni japonezi (JPY): 2,9057
- Leul moldovenesc (MDL): 0,2590
- Coroana norvegiană (NOK): 0,4314
- Zlotul polonez (PLN): 1,1965
- Rubla rusească (RUB): 0,0535
- Coroana suedeză (SEK): 0,4601
- Lira turcească (TRY): 0,1036
- Dolarul american (USD): 4,3489
- Randul sud-african (ZAR): 0,2494
- Realul brazilian (BRL): 0,7987
- Renminbi-ul chinezesc (CNY): 0,6102
- Rupia indiană (INR): 0,0494
- 100 Woni sud-coreeni (KRW): 0,3057
- Peso-ul mexican (MXN): 0,2348
- Dolarul neo-zeelandez (NZD): 2,4901
- Dinarul sârbesc (RSD): 0,0434
- Hryvna ucraineană (UAH): 0,1042
- Dirhamul Emiratelor Arabe (AED): 1,1840
- Bahtul thailandez (THB): 0,1331
- Dolarul din Hong Kong (HKD): 0,5599
- Shekelul israelian (ILS): 1,3102
- 100 Rupii indoneziene (IDR): 0,0262
- Pesoul filipinez (PHP): 0,0748
- 100 Coroane islandeze (ISK): 3,5837
- Ringgitul malaysian (MYR): 1,0291
- Dolarul singaporez (SGD): 3,3603
- Gramul de aur (XAU): 606,5699
- DST (XDR): 5,9505
Banca Națională stabilește cursurile valutare luând în considerare cotațiile transmise de băncile autorizate care operează pe piața valutară.
Indice ROBOR vineri, 17 octombrie
Indicele ROBOR înregistrează în continuare o tendință descendentă. ROBOR la 3 luni a înregistrat o ușoară reducere, ajungând la 6,40% față de 6,41% anterior.
ROBOR la 3 luni reprezintă referința utilizată pentru stabilirea dobânzilor majorității creditelor în lei, inclusiv a împrumuturilor acordate persoanelor fizice înainte de 2019.
ROBOR la 6 luni a înregistrat o ușoară scădere, coborând de la 6,58% la 6,57%.
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reflectă dobânda medie practică între băncile din România pentru împrumuturile în lei, fiind influențat în principal de lichiditatea din piață și de nivelul dobânzilor stabilit de BNR.
Indicele de referință pentru creditele pentru consumatori (IRCC) va fi de 6,06% între 1 octombrie și 31 decembrie 2025, urmând ca ulterior să coboare la 5,68%.
IRCC se determină trimestrial pe baza dobânzii medii zilnice la care băncile se împrumută între ele, fiind aplicat cu o întârziere de un trimestru față de intervalul de referință.