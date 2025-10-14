Valentin Lazea, economist-șef al Băncii Naționale a României (BNR), a afirmat marți, în cadrul unei conferințe de specialitate, că mediul de afaceri românesc a atins un prag critic în ceea ce privește volumul activității.

„La 35 de ani, vârsta maturităţii depline, mediul de afaceri autohton a ajuns la o masă critică în ceea ce priveşte volumul de activitate, dar a căpătat şi experienţa pieţelor externe, a adaptării la regulile aflate mereu în mişcare, precum şi curajul de a începe să investească dincolo de graniţe. Începem să vorbim astfel nu numai despre produsul intern brut, ci şi despre produsul naţional brut prin raportul componentei externe. La aceste evoluţii se adaugă noile priorităţi economice ale Uniunii Europene, cum ar fi dezvoltarea industriei de apărare de o manieră integrată, cu participarea mai multor state sau reconstrucţia Ucrainei. Astfel, intrarea unor companii româneşti în proiecte comune ar trebui promovată activ atât de factorul politic, cât şi de companiile însele”, a afirmat Lazea.

„Trebuie să recunoaştem că jucătorii din economia reală, uneori adulaţi, alteori contestaţi, sunt cei care fac ca lucrurile să meargă înainte şi asigură stabilitatea într-un climat economic deseori volatil. Conferinţele Curs de guvernare organizate în jurul conţinutului publicaţiei Curs de guvernare.ro, s-au concentrat în acest an pe chestiuni stringente pe care economia şi societatea românească au a le reforma, finanţarea economiei şi diversificarea modalităţilor de eficientizare a capitalului, digitalizarea administraţiei şi a ecosistemului de business, reforma din Sănătate şi din Educaţie, economia circulară şi potenţialul ei, bugetul şi pentru anul viitor etc. Toate aceste teme fiind ţintite la nivel analitic şi urmărind firul de la cauzalitate la efecte”, a susţinut oficialul BNR.

Marți, la o conferință organizată de CursDeGuvernare (CDG), economiști, experți și factori de decizie se întâlnesc cu CEO-ii principalelor companii din România pentru a discuta despre evoluția capitalului autohton și despre procesul de internaționalizare a afacerilor, vizând dezvoltarea lor până la nivelul de actor regional important.