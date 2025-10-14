Ai nevoie de un site pentru tine sau pentru afacerea ta? Este acum mai ușor ca niciodată. Ai la dispoziție instrumente moderne și inteligența artificială, cum ar fi WebWave AI, care ajută să ai o pagină funcțională în numai câteva minute.

Iată cum poți realiza în numai 3 minute un site pentru un magazin online, spre exemplu.

La început, trebuie să alegi un șablon și să îl ajustezi la necesitățile proprii. Dacă vrei, poți începe crearea site-ului cu o pagină web curată.

Ai la dispoziție o mulțime de șabloane gratuite. Toate sunt deja optimizate pentru dispozitive mobile. Șabloanele pot fi personalizate până la cele mai mici detalii. Iar dacă ai nevoie de libertate completă, alege opțiunea paginii web curate pentru a crea website-ul fără elemente predefinite.

Poți modifică poziția și dimensiunea elementelor așa cum îți dorești, cu o precizie de 1px. Site-ul tău va conține și animații impresionante și setări de interacțiune exacte, care vor atrage atenția vizitatorilor și îi vor menține concentrați asupra lucrurilor importante.

Totul beneficiază de tehnologia RWD, astfel că poți genera și creează site-uri web care se afișează corespunzător pe ecranele diferitor dispozitive: desktop, tablete și mobile. Alege opțiunea ajustării automate a site-ului la dispozitivele mobile, iar apoi finisează manual site-ul pentru ca totul să arate perfect.

Cu WebWave AI Website Builder, site-ul tău de afaceri poate fi gata în doar 3 minute, iar cu ajutorul WebWave AI Writer poți genera texte atractive pentru site-ul tău.

Un program pentru creare site-uri web gratuit de tip website builder este un instrument care, după cum sugerează și numele, îți permite să creezi ușor și repede un site web. De asemenea, programul pentru creare site-uri îți permite să administrezi, să modifici site-ul creat pe toată durata acestuia.

Datorită faptului că programul însuși generează codul sursă necesar pentru ca site-ul web să funcționeze, nu ai nevoie de abilități de codare. Editezi site-ul în baza principiul drag and drop. Programul gratuit WebWave are mai multe opțiuni de creare a site-urilor. Pe lângă șabloanele gratuite, poți folosi secțiuni deja pregătite pe care le poți implementa și personaliza pentru necesitățile site-ului tău. O altă posibiltiate este de a crea site-ul web de la început până la sfârșit în baza opțiunii paginii web curate.

Programul pentru creare site-uri WebWave a fost creat tocmai pentru ca să nu fii nevoit să lucrezi la codul sursă. Oricine poate crea un site web profesional pentru sine sau pentru alții, chiar dacă nu are cunoștințe de programare.

Desigur există posibilitatea de a adăuga un cod personalizat pe site, pentru a implementa funcții specifice. Dar marea majoritate a utilizatorilor noștri creează pagini grozave fără coduri suplimentare implementate manual.

Optimizarea SEO a devenit astăzi un standard, iar programul WebWave este perfect conformat la acest standard. Site-urile create cu acesta depășesc site-urile create în mod tradițional în materie de performanță SEO.

Optimizarea SEO în sine implică mai mulți factori – viteza de încărcare a paginii, cuvinte cheie, backlink-uri, dimensiunea corespunzătoare a imaginilor, meta tag-uri etc. Tehnologia PWA și RWD împreună cu formatul de compresie WebP și alte optimizări tehnice oferite de WebWave îți vor oferi un avantaj în poziționarea site-ului în cadrul rezultatelor Google.

De asemenea, poți beneficia de modulul de analiză SEO și monitoriza traficul de pe site cu o integrare cu Google Analytics pentru o optimizare mai aprofundată a site-ului.