Comisiile de specialitate din cadrul Camerei Deputaților au aprobat marți proiectul de lege referitor la plata pensiilor private, în forma adoptată anterior de Senat. Actul normativ, inițiat de Guvern, introduce modificări importante, mai ales pentru persoanele diagnosticate cu boli grave, transmite Agerpres. Următorul pas este promulgarea legii de către președintele Nicușor Dan.

Cea mai importantă schimbare adusă de proiect este prevederea care le oferă pacienților cu afecțiuni oncologice posibilitatea de a solicita și încasa integral, într-o singură tranșă, 100% din suma acumulată în contul personal de pensie privată din Pilonul II.

Potrivit documentului legislativ, participanții la sistemele de pensii private (Pilonul II, III sau IV) vor avea dreptul să retragă 30% din totalul economiilor într-o plată unică, în timp ce restul de 70% va fi distribuit sub formă de plăți lunare, timp de opt ani. Aceste tranșe nu pot fi mai mici decât 1.251 de lei, echivalentul pensiei minime aflate în plată.

Datele furnizate de Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) arată că, la finalul lunii iunie 2025, fondurile de pensii private obligatorii (Pilonul II) dețineau active totale de 170,8 miliarde de lei, cu 19% mai mult față de aceeași perioadă din 2024.

Cea mai mare parte a acestor fonduri este investită în titluri de stat, care reprezintă 66,3% din totalul activelor din Pilonul II, respectiv 64,7% în Pilonul III.

În luna iunie 2025, contribuțiile colectate au totalizat 1,93 miliarde de lei, iar contribuția medie a fost de 431 de lei per participant. Conform ASF, la aceeași dată, 8.383.408 români contribuiau activ la Pilonul II.

Structura investițiilor era următoarea: titlurile de stat – 113,34 miliarde de lei (66,3%), acțiunile – 40,44 miliarde de lei (23,7%) și obligațiunile corporative – 6,83 miliarde de lei (4%).

În ceea ce privește Pilonul III – fondurile de pensii facultative, acestea aveau, la sfârșitul lunii iunie 2025, active totale de 6,26 miliarde de lei, în creștere cu 17,5% față de perioada similară a anului anterior, potrivit unui raport al ASF.

„Cele mai multe investiţii au fost efectuate local (95%), majoritatea fiind denominate în lei (87%)”, se menționează în document.

În luna mai, contribuțiile către Pilonul III s-au ridicat la 76 de milioane de lei, iar contribuția medie lunară a fost de 167 de lei.

În total, peste 8,3 milioane de români virează lunar contribuții către Pilonul II de pensii, unde fondurile private au acumulat peste 150 de miliarde de lei. Contribuția actuală reprezintă 4,75% din salariul brut al fiecărui angajat.