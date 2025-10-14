Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a reacționat marți, printr-un comunicat de presă, la declarațiile ministrului Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru. Acesta afirmase că jalonul din PNRR referitor la pensiile speciale nu este îndeplinit, că fondurile aferente au fost suspendate și că poziția CSM, care susține contrariul, este „gravă și falsă”.

„Având în vedere afirmațiile recente ale unor reprezentanți ai puterii executive cu privire la aspectele prezentate în comunicatul Consiliului Superior al Magistraturii din data de 10 octombrie 2025, Consiliul își menține întocmai poziția exprimată prin intermediul acestui comunicat”, transmite CSM.

Instituția explică faptul că, după adoptarea Legii nr. 282/2023 – act normativ care a modificat semnificativ condițiile de acordare a pensiilor de serviciu și regimul lor fiscal – Comisia Europeană a oferit o evaluare pozitivă a obiectivului 215 din PNRR, considerându-l îndeplinit la data de 15 octombrie 2024.

Totuși, ulterior deciziei Curții Constituționale nr. 724 din 19 decembrie 2024, prin care au fost declarate neconstituționale prevederile referitoare la impozitarea progresivă a pensiilor, Comisia Europeană a revenit asupra evaluării inițiale. Astfel, aceasta a apreciat că jalonul 215 nu mai este îndeplinit în mod satisfăcător, întrucât Guvernul nu mai poate aplica măsurile de impozitare mai ridicate prevăzute în legea menționată.

„Aspectele prezentate de Consiliu au surprins întocmai realitatea obiectivă a faptelor care rezultă din comunicările Comisiei Europene. Este fără îndoială faptul că, așa cum rezultă din aceste comunicări, condițiile de pensionare stabilite prin Legea nr. 282/2023 nu au constituit obiectul vreunei critici din partea Comisiei, rămânând astfel consolidate”, precizează CSM.

De asemenea, instituția arată că, potrivit unei scrisori a Comisiei Europene din 25 martie 2025, reluarea evaluării acestui jalon a fost determinată de invalidarea impozitării progresive a pensiilor de serviciu. În context, CSM atrage atenția că efectele modificărilor aduse ulterior Codului fiscal prin Legea nr. 141/2025, intrată în vigoare la 1 august 2025, sunt similare celor ale sistemului de impozitare respins de Curtea Constituțională.

„În aceste condiții, este evident că legea adoptată recent, prin care este din nou modificat substanțial regimul pensiilor de serviciu numai pentru magistrați, nu are nicio legătură cu cerințele Comisiei Europene, astfel cum rezultă din documentele oficiale ale acesteia.

Din această perspectivă, dacă după data de 25 martie 2025 au intervenit modificări cu privire la evaluarea formulată de către Comisia Europeană, de care Guvernul României are cunoștință, în baza principiilor cooperării loiale şi al dialogului interinstituțional acestea ar fi trebuit comunicate și Consiliului Superior al Magistraturii”, se mai arată în comunicat.