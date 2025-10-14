Ilie Bolojan și parlamentarii australieni explorează noi oportunități de cooperare și investiții

Prim-ministrul Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu o delegaţie parlamentară australiană condusă de Milton Dick, Preşedintele Camerei Reprezentanţilor din Parlamentul Australiei. El a precizat că discuţiile au vizat identificarea de noi domenii de cooperare, precum energie, apărare, infrastructură şi logistică, şi că s-a discutat organizarea, în 2025, a unei misiuni economice australiene în România, pentru a facilita contacte directe între companii.

Potrivit Executivului, delegaţia australiană a apreciat eforturile României în apărarea democraţiei într-un context geopolitic complex şi a arătat interes pentru securitatea regiunii Mării Negre. Întâlnirea a avut loc cu prilejul aniversării a 55 de ani de relaţii diplomatice între România şi Australia şi a vizat dezvoltarea colaborării politice şi economice între cele două ţări.

Prim-ministrul României a mulţumit Australiei pentru sprijinul acordat în procesul de aderare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică şi a discutat despre oportunităţile de creştere a schimburilor economice bilaterale. În acest context, el a menţionat posibilitatea deschiderii unui birou dedicat facilitării contactelor economice între cele două state.

În discuţiile despre reconstrucţia Ucrainei, a fost evidenţiat potenţialul strategic al Portului Constanţa şi oportunităţile de investiţii pe care acesta le oferă. Portul Constanţa reprezintă un punct important de legătură între Europa Centrală şi de Est şi că România lucrează la dezvoltarea infrastructurii rutiere prin proiecte de autostrăzi care leagă ţara de Ucraina şi Ungaria.

Pe plan intern, prim-ministrul a subliniat că România traversează o perioadă fiscal-bugetară dificilă, dar a precizat că menţinerea stabilităţii politice rămâne esenţială pentru a asigura continuitatea proiectelor de dezvoltare, a sprijini mediul de afaceri şi a valorifica oportunităţile de creştere în următoarea perioadă.

Potrivit sursei citate anterior, la întrevedere au participat, din partea australiană, Milton Dick, Sharon Claydon, Deborah O’Neill, Carol Brown, Andrew McLachlan, Claressa Surtees, Shannon Threlfall-Clarke, Jane Thomson, Alison Duncan, Widad Zouiten şi Vlasios Ioannis Sakellariou. Din partea română au fost prezenţi Mihai Jurca, şef al Cancelariei Prim-ministrului, Radu Gabriel Safta, ambasadorul României la Canberra, Dragoş Hotea, secretar de stat, precum şi alţi reprezentanţi ai Cancelariei Prim-ministrului.