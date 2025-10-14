Organizația Mondială a Sănătății a identificat trei siropuri de tuse contaminate: Coldrif (Sresan Pharmaceutical), Respifresh TR (Rednex Pharmaceuticals) și ReLife (Shape Pharma). Agenția a cerut autorităților din toate țările să raporteze imediat dacă aceste produse sunt detectate pe piețele lor.

Potrivit OMS, medicamentele conțin diethylene glycol în cantități aproape de 500 de ori peste limita admisă, o substanță extrem de toxică ce poate provoca insuficiență renală, afectare neurologică severă și chiar deces, potrivit Reuters.

Autoritatea indiană de control al medicamentelor (CDSCO) a informat OMS că siropurile au fost consumate de copii sub cinci ani din districtul Chhindwara, în statul Madhya Pradesh. Toți copiii au murit în ultimele săptămâni după ce au ingerat medicamentele respective.

Analizele efectuate în laboratoarele oficiale au confirmat prezența diethylene glycol-ului în concentrații toxice. După rezultate, marca Coldrif a fost interzisă în India începând cu 2 octombrie 2025. Autoritățile au emis, de asemenea, avertismente publice pentru alte două branduri de siropuri suspecte.

CDSCO a transmis că niciunul dintre loturile contaminate nu a fost exportat și că nu există dovezi privind o distribuție ilegală în afara Indiei. Informația a fost confirmată și de Administrația pentru Alimente și Medicamente din Statele Unite (FDA), care a precizat că aceste produse nu au ajuns pe piața americană.

FDA a menționat că monitorizează cu atenție situația și a cerut producătorilor să verifice riguros calitatea medicamentelor destinate exportului, pentru a preveni cazuri similare.

Cazul din India se adaugă unei serii de incidente grave de contaminare cu diethylene glycol și ethylene glycol în medicamente pentru copii în ultimii ani. Aceste substanțe sunt folosite uneori ca înlocuitori ieftini pentru glicerina farmaceutică, dar sunt letale în doze mici.

OMS a reiterat apelul către autoritățile naționale să intensifice verificările de calitate în industria farmaceutică și să retragă imediat de pe piață orice produs suspect. În prezent, anchetele din India continuă, iar producătorii celor trei mărci sunt supuși controalelor extinse ale autorităților sanitare.

India furnizează 40% din medicamentele generice utilizate în Statele Unite și peste 90% din toate medicamentele din multe țări africane.