Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a emis o alertă împotriva a patru siropuri pentru tuse fabricate în India, afirmând că acestea ar putea fi responsabile de moartea a 66 de copii în Gambia.

Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a declarat reporterilor că agenția ONU desfășoară o anchetă împreună cu autoritățile de reglementare indiene și cu producătorul de medicamente, Maiden Pharmaceuticals Ltd., cu sediul la New Delhi.

„Cele patru produse sunt Promethazine Oral Solution, Kofexmalin Baby Cough Syrup, Makoff Baby Cough Syrup și Magrip N Cold Syrup. Producătorul declarat al acestor produse este Maiden Pharmaceuticals Limited (Haryana, India)”, se arată într-o declarație a OMS publicată miercuri, 5 octombrie.

„Vă rugăm să nu le folosiți”, a precizat OMS. În avizul său se mai spune că și agenția de sănătate a ONU a avertizat împotriva „medicamentelor contaminate”.

Cu toate acestea, o anchetă în curs de desfășurare a guvernului gambian a citat, de asemenea, bacteria E.coli ca fiind o posibilă cauză a epidemiei de insuficiență renală acută, a raportat The Guardian.

Maiden Pharma a refuzat să comenteze alerta, în timp ce apelurile și mesajele Reuters către Drugs Controller General of India au rămas fără răspuns. Gambia și Ministerul Sănătății din India nu au răspuns, de asemenea, imediat la o solicitare de comentarii.

„WHO has today issued a medical product alert for four contaminated medicines identified in #Gambia that have been potentially linked with acute kidney injuries and 66 deaths among children. The loss of these young lives is beyond heartbreaking for their families”-@DrTedros

— World Health Organization (WHO) (@WHO) October 5, 2022