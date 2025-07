Numire strategică în conducerea SG GSC România

Societe Generale a anunțat recent numirea lui Laurent Mirjol în poziția de Director General al Societe Generale Global Solution Centre (SG GSC) din România.

În această funcție, Mirjol va fi responsabil de gestionarea operațiunilor și de conturarea direcției strategice pentru centrul de soluții al grupului, cu scopul de a amplifica impactul și performanța acestuia în cadrul Societe Generale.

Experiență extinsă în transformare și leadership

Cu o experiență de peste două decenii în domeniul managementului și al transformărilor organizaționale, Laurent Mirjol aduce un portofoliu solid de realizări în impulsionarea inovației și optimizarea proceselor.

De când a început colaborarea cu Societe Generale în 2001, el a ocupat poziții cheie, concentrându-se în special pe sectorul Investment Banking.

În perioada 2017-2022, Mirjol a condus operațiunile globale în cadrul diviziei Global Banking Technology & Operations, unde a supravegheat transformări strategice și ajustări ale modelului operațional.

Schimbare de generație la conducerea centrului

Preluarea acestui rol marchează și încheierea mandatului lui Philippe Gabulon, care se retrage după o carieră impresionantă de peste 30 de ani în cadrul grupului.

Noua etapă condusă de Laurent Mirjol deschide perspective pentru dezvoltarea continuă a SG GSC România în anii ce urmează.

Despre Societe Generale Global Solution Centre

Societe Generale Global Solution Centre a fost fondată în România, în anul 2011, ca un centru de servicii pentru Grupul Societe Generale. Compania oferă o gamă largă de servicii profesionale de înaltă calitate, în diverse domenii de activitate, pentru entitățile Grupului din întreaga lume: finanțe și contabilitate, resurse umane, IT, Know Your Customer sau compliance.

Societe Generale Global Solution Centre în România înseamnă performanță, inovație și cei mai buni profesioniști. Având o echipă de 2.800 de experți, compania deservește peste 35 de țări pentru toate liniile de business majore ale Societe Generale.