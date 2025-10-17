Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat lansarea în dezbatere publică a unui amplu proiect de modificare a legii circulației, care ar putea aduce schimbări semnificative în ceea ce privește valabilitatea permiselor de conducere.

Potrivit noilor propuneri, durata de valabilitate a documentelor va fi stabilită în funcție de evaluările medicale periodice ale fiecărui șofer, măsură care are ca scop creșterea siguranței rutiere și adaptarea la standardele europene.

Chestorul general de poliție Bogdan Despescu, secretar de stat în cadrul MAI, a explicat că una dintre principalele modificări vizează modul de determinare a valabilității permiselor auto, care nu va mai fi un termen fix pentru toate categoriile de conducători.

El a afirmat că ministerul dorește să adapteze această durată în funcție de rezultatele evaluărilor medicale.

„În ceea ce privește permisele de conducere, adaptăm valabilitatea acestora în funcție de evaluările medicale și readucem în atenția conducătorilor auto importanța respectării codurilor de restricții”, a indicat Despescu.

Oficialul a făcut referire la exemplul „Codului 78”, care se aplică persoanelor care au obținut permisul de conducere pe vehicule echipate cu cutie de viteze automată. În acest caz, a explicat Despescu, titularul permisului nu are dreptul de a conduce un autovehicul cu transmisie manuală.

El a menționat că, deși această interdicție există deja în legislația rutieră, nu sunt prevăzute sancțiuni clare pentru încălcarea ei, motiv pentru care ministerul intenționează să reglementeze și acest aspect.

Proiectul MAI se află încă în faza de elaborare, iar măsurile concrete urmează să fie detaliate în perioada următoare. Totuși, printre scenariile analizate se numără introducerea unor termene de valabilitate diferențiate în funcție de vârstă și de rezultatele controalelor medicale.

Astfel, după o anumită vârstă, perioada de valabilitate ar putea fi redusă, pentru a se asigura că șoferii rămân apți din punct de vedere medical pentru conducerea unui vehicul.

În paralel, noile propuneri urmăresc să armonizeze legislația românească cu reglementările europene în materie. La nivelul Uniunii Europene, Parlamentul și Comisia Europeană au convenit ca perioada standard de valabilitate a permiselor de conducere să fie de 15 ani pentru mașini și motociclete. Totuși, statele membre pot decide să reducă această durată la 10 ani, mai ales dacă permisul este folosit și ca act de identitate.

În cazul șoferilor cu vârsta de peste 65 de ani, valabilitatea permisului ar putea fi stabilită în funcție de rezultatele controalelor medicale obligatorii. Potrivit unui comunicat al Parlamentului European, înainte de obținerea permisului de conducere, viitorii șoferi trebuie să treacă printr-un control medical complet, care include verificarea vederii și a stării cardiovasculare.

Pentru reînnoirea documentului, statele membre pot alege între menținerea acestor controale sau introducerea unor formulare de autoevaluare.

„Înainte de a obține pentru prima dată permisul auto, șoferul trebuie să treacă un control medical, inclusiv al vederii și al stării cardiovasculare. Cu toate acestea, pentru șoferii de mașini sau motociclete, țările UE pot opta pentru înlocuirea controlului medical cu formulare de autoevaluare sau, în cazul reînnoirii permisului de conducere, alte măsuri alternative”, potrivit Parlamentului European.

În România, una dintre variantele discutate prevede ca după vârsta de 70 de ani valabilitatea permisului auto să fie redusă la cinci ani, iar după împlinirea vârstei de 80 de ani, documentul să fie reînnoit la fiecare doi ani, cu efectuarea unor teste medicale complete.

Deocamdată, proiectul MAI urmează să intre în consultare publică, așa că va mai dura până când aceste modificări ar putea intra efectiv în vigoare.