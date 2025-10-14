MAI prezintă proiectul „Siguranță în Trafic”: măsuri legislative și digitale pentru șoferi
Ministerul Afacerilor Interne a anunțat astăzi, prin intermediul chestorului Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, principalele măsuri și modificările propuse la Codul Rutier în cadrul proiectului „Siguranță în Trafic”, parte a eforturilor de reformare a sistemului rutier românesc. Inițiativa cuprinde propuneri legislative și acțiuni concrete menite să îmbunătățească siguranța rutieră, să digitalizeze serviciile pentru șoferi și să organizeze mai eficient traficul.
Monitorizarea traficului prin e-SIGUR
Un element central al proiectului îl reprezintă integrarea într-un sistem național de monitorizare rutieră – e-SIGUR, funcțional din 1 ianuarie 2025. Programul utilizează peste 700 de camere mobile ale Poliției Române pentru a identifica abaterile în trafic. În plus, proiectul prevede integrarea camerelor CNAIR și ale administrațiilor locale, pentru a procesa rapid un volum mare de date în timp real.
Pentru creșterea eficienței, a fost creat un Centru de Monitorizare Automată a Traficului, responsabil cu analiza constatărilor automate ale abaterilor rutiere. Șoferilor li se va calcula viteza medie pe sectoare de drum, pentru o sancționare mai corectă și uniformă.
Modificări privind sancțiunile și amenzi
Pentru a simplifica procedurile și a reduce sarcinile administrative ale polițiștilor, MAI propune:
-Dacă proprietarul este și conducătorul obișnuit al vehiculului, procesul-verbal va fi transmis direct și considerat comunicat automat.
-Dacă proprietarul nu a condus vehiculul, poate indica identitatea celui care a condus, caz în care procesul-verbal devine nul fără alte formalități.
-Introducerea conceptului de viteză medie, deja utilizat în state precum Austria, Olanda, Spania sau Bulgaria, pentru monitorizarea și sancționarea depășirilor de viteză.
-În cazul opririi sau parcării neregulamentare, sancțiunile vor fi aplicate direct proprietarului vehiculului, fără puncte de penalizare, iar procesul-verbal va fi comunicat printr-un autocolant lipit pe parbriz. Spre exemplu, dacă un vehicul parcurge un tronson de 10 km în 5 minute, viteza medie este 120 km/h. Dacă limita legală este 100 km/h, șoferul va fi sancționat chiar dacă nu a fost surprins de camere în acel moment.
Această metodă permite monitorizarea continuă pe sectoare de drum, inclusiv pe autostrăzi și drumuri naționale, și are scopul de a descuraja comportamentele riscante, reducând accidentele grave.
Valabilitatea permiselor și evaluările medicale
O altă modificare importantă corelează valabilitatea permiselor de conducere cu rezultatele evaluărilor medicale. Conducătorii auto sunt încurajați să respecte codurile de restricții medicale, un element esențial pentru siguranța rutieră.
Reguli flexibile pentru benzile transportului public
Autoritățile locale vor putea stabili regulile de circulație pe benzile dedicate transportului public, determinând categoriile de vehicule permise, intervalele orare și alte aspecte specifice fiecărei comunități.
Digitalizarea serviciilor pentru șoferi
Platforma HUB va permite:
-Transmiterea online a cererilor, notificărilor și documentelor pentru permise auto;
-Vizualizarea digitală a probelor, inclusiv fotografii cu abaterea;
-Predarea permisului suspendat virtual, prin confirmarea online a perioadei de suspendare;
-Declararea accidentelor ușoare (fără victime) și eliberarea rapidă a autorizației de reparație;
-Notificări prin SMS, e-mail sau aplicație mobilă pentru șoferii înrolați.
-Pentru persoanele fără acces la mijloace digitale, MAI va asigura sprijin și asistență, pentru a garanta acces egal la serviciile moderne.
Finanțarea educației rutiere și infrastructurii inteligente
O noutate este mecanismul de finanțare a educației rutiere și a sistemelor inteligente de trafic. Fondurile provenite din amenzi plătite voluntar vor fi colectate într-un cont unic și redistribuite astfel:
-Către Ministerul Educației – pentru proiecte de educație rutieră și granturi pentru școli;
Către MAI – pentru sisteme de detecție, centre de control și dezvoltarea platformei HUB;
-Către CNAIR și autoritățile locale – în funcție de zona în care a fost comisă abaterea.
Acest mecanism asigură transparență și alocare localizată a resurselor, contribuind la prevenirea accidentelor și creșterea siguranței în zonele vulnerabile.
Consultare publică și colaborare instituțională
Toate propunerile fac parte dintr-un proces de consultare publică, deschis cetățenilor, autorităților locale și experților, pentru adoptarea unor soluții echilibrate și aplicabile. Proiectul va fi implementat în colaborare cu polițiile locale, administrațiile municipale și alte instituții relevante și a fost transmis deja Asociației Municipiilor din România pentru consultare.
Declarația integrală a chestorului Bogdan Despescu – Lansarea proiectului „Siguranță în Trafic”
Bună dimineața!
Doamnelor și domnilor,
Vă mulțumesc că sunteți astăzi alături de noi, când lansăm proiectul „Siguranță în Trafic”, un proiect amplu, născut din nevoia de a răspunde concret și modern provocărilor din domeniul rutier.
Activitatea de astăzi face parte din amplul proces de analiză și consultare interinstituțională, demarat în vederea reconfigurării structurale și funcționale a sistemului instituțional, anunțat de ministrul Afacerilor Interne, domnul Cătălin Predoiu, în data de 29 septembrie.
Una dintre liniile de intervenție anunțate se referă la programul de siguranță al traficului rutier „e‑SIGUR”, care este parte din „Siguranță în Trafic”.
Din punct de vedere statistic, România înregistrează în continuare cel mai redus nivel de siguranță rutieră din Uniunea Europeană, chiar dacă înregistrăm scăderi, de la o perioadă la alta, a numărului de morți și răniți grav în accidente rutiere.
Cu toate acestea, numărul celor care își pierd viața pe șoselele României ne obligă să implementăm în continuare noi măsuri, menite să crească rapid și semnificativ gradul de siguranță rutieră.
Numai în anul 2024, am înregistrat 1478 de persoane decedate și 3245 de persoane rănite grav. Anul acesta, sunt înregistrate 940 de persoane decedate (‑145, ‑13,3 %) și 2352 de persoane rănite grav (‑81, ‑3,3 %).
Aceste tragedii, de la nivelul fiecărei familii, sunt însoțite și de importante costuri sociale. Pe baza unui mecanism de calcul european, Autoritatea Rutieră Română a făcut public costul social mediu al fiecărui accident.
Cu privire la statistică, aș face o mică paranteză. Și anul trecut, și anul acesta, activitatea structurilor de poliție rutieră privind combaterea cauzelor accidentelor rutiere a fost una intensă.
Spre exemplu, anul trecut au fost depistați în trafic peste 38.000 de conducători auto după consumul de alcool, fiind constatate 26.000 de contravenții și 12.000 de infracțiuni.
În primele nouă luni ale acestui an, au fost depistați 17.000 de conducători auto după consumul de alcool, fiind constatate 9.000 de contravenții și 8.000 de infracțiuni.
Cred că suntem de acord cu toții când afirm că siguranța rutieră impune acțiunea coordonată a mai multor instituții și parteneriat între stat și participanții la trafic.
Plecând de la faptul că indisciplina este un factor esențial al gradului de risc rutier, MAI și‑a îndreptat atenția în ultimii ani spre adoptarea unor măsuri de îmbunătățire a comportamentului participanților la trafic, atât prin instrumente coercitive, cât și prin proiecte de educație rutieră.
Astfel, vă propunem un pachet de măsuri care aduce împreună tehnologia, legislația actualizată și colaborarea instituțională – totul cu un scop clar: drumuri mai sigure și servicii publice mai simple pentru cetățeni.
Acest proiect, dezvoltat de Ministerul Afacerilor Interne prin Poliția Română, vine să susțină un efort național de responsabilizare, educație, prevenire și digitalizare.
„Siguranță în Trafic” este parte a sistemului național de monitorizare a traficului rutier introdus de Poliția Română la începutul anului 2025, pentru a reduce accidentele și a identifica șoferii care nu respectă regulile de circulație.
„Siguranță în Trafic” este răspunsul nostru la două nevoi reale:
- Să facem drumurile mai sigure, prin reguli clare și aplicate corect.
- Să oferim servicii accesibile, digitale, fără birocrație, la un click distanță.
Fiecare măsură pe care o implementăm, oricât de simplă ar părea, are un impact real asupra siguranței tuturor participanților la trafic. De la îmbunătățirea vizibilității indicatoarelor rutiere și crearea unor condiții mai bune pentru pietoni, până la utilizarea tehnologiilor avansate care previn accidentele, fiecare pas contează.
Este un proiect gândit pentru oameni – pentru cei care își doresc să se simtă în siguranță pe drumuri și să interacționeze mai ușor cu instituțiile statului, dar și pentru cei care lucrează zilnic, pentru ca noi toți să ajungem în siguranță la cei dragi.
În prezent, Poliția acționează pe trei componente de combatere: constatarea directă prin polițiștii din teren, monitorizarea traficului prin cele 700 de camere mobile ale Poliției asociate conceptului e‑SIGUR și procesarea abaterilor semnalate de participanții la trafic.
Reamintesc că sistemul e‑SIGUR este operațional începând cu 1 ianuarie 2025 și are o complexitate deosebită, iar realitatea din teren impune mai multe intervenții de integrare a infrastructurii administrației publice locale, a CNAIR și a altor componente ale MAI.
Ce aduce nou proiectul „Siguranța în Trafic”?
Creăm premisele integrării în sistemul e‑SIGUR a camerelor administrației publice locale și CNAIR și pentru procesarea unui volum masiv de date.
Pentru aceasta, avem nevoie de reguli noi, motiv pentru care propunem simplificarea procedurii de comunicare cu proprietarii și conducătorii de vehicule, reducerea costurilor suportate de contribuabil și degrevarea polițiștilor rutieri de sarcini administrative.
Astfel, polițiștii vor acționa mai mult timp în teren, în sprijinul participanților la trafic, pentru eliminarea pericolelor care nu pot fi constatate cu mijloace automatizate, cum sunt consumul de alcool sau droguri.
Propunem reguli mai clare, o legislație actualizată, responsabilitate clară pentru utilizatorii și deținătorii de vehicule.
Introducem conceptul de viteză medie, aplicat prin determinarea vitezei medii de deplasare pe un sector de drum, așa cum se face în mai multe state membre ale Uniunii Europene.
Propunem un mecanism simplificat de constatare a sancțiunilor atunci când proprietarul vehiculului este și conducătorul obișnuit al acestuia. În acea situație, proprietarul primește procesul‑verbal, iar dacă confirmă că a condus vehiculul, documentul se consideră comunicat, fără alte proceduri.
Dacă proprietarul nu este cel care a condus autovehiculul, are posibilitatea să indice conducătorul auto, caz în care procesul‑verbal este nul de drept, fără formalități suplimentare.
În ceea ce privește permisele de conducere, adaptăm valabilitatea acestora în funcție de evaluările medicale și reafirmăm importanța respectării codurilor de restricții.
Totodată, adaptăm mecanisme în funcție de specificul și nevoile administrației publice locale și ale comunităților deservite.
Simplificăm procedura de sancționare în cazurile de oprire sau parcare neregulamentară: sancțiunea va fi aplicată direct proprietarului dacă șoferul nu se află la vehicul, eliminând punctele de penalizare actuale.
Comunicare mai simplă a procesului‑verbal prin lipirea unui autocolant pe parbriz.
Creăm un cadru flexibil pentru circulația pe benzile dedicate transportului public: autoritatea locală poate decide ce tipuri de vehicule pot circula, în ce interval de timp și sub ce condiții.
Pe aceste componente – oprire/parcare și benzi dedicate – vom colabora cu polițiile locale pentru o mai bună organizare a traficului.
Proiectul a fost transmis deja Asociației Municipiilor din România, căreia mulțumim pentru deschidere și încredere în găsirea celor mai bune soluții pentru comunități.
Digitalizare la serviciile privind înmatricularea și permisele de conducere
Un alt plan al proiectului „Siguranța în Trafic” este digitalizarea și accesul facil al cetățeanului la serviciile privind înmatricularea și permisele de conducere.
Cererile, notificările și actele privind permisul de conducere vor putea fi transmise și primite online, în condiții de siguranță.
Platforma HUB va permite transmiterea de notificări către cei înrolați prin SMS, e‑mail sau notificări în aplicație, pentru informare rapidă a beneficiarilor.
Comunicarea cu Poliția Română devine mai simplă: la solicitarea polițistului, documentele pot fi prezentate digital prin platforma HUB; se propune accesul online la fotografiile cu fapta contravențională; și se propune eliminarea deplasării fizice pentru predarea permisului, atunci când conducătorul confirmă online că ia la cunoștință de perioada de suspendare – ceea ce va echivala cu o „predare virtuală”.
Platforma HUB va permite cetățenilor să declare accidente de circulație (cele fără victime) și să primească autorizații de reparație. De exemplu, accidentele cu pagube materiale pot fi declarate în 24 de ore, iar autorizația de reparație se eliberează electronic.
Invităm asigurătorii și conducătorii auto să propună soluții pentru gestionarea în țară a accidentelor fără victime, în situațiile fără înțelegere amiabilă, evitând deplasarea la sediul poliției rutiere, cum se procedează în prezent.
Pentru persoanele aflate într‑un decalaj digital (fără acces la echipamente sau fără familiarizare cu mediul online), MAI va crea mecanisme, instrumente și asistență pentru accesul la serviciile electronice și la comunicarea digitală.
Cei care vor să păstreze procedurile tradiționale (prin poștă sau afișare la domiciliu) vor trebui să suporte costurile aferente resurselor implicate.
Pentru prima dată propunem un mecanism de finanțare a educației rutiere și a sistemelor inteligente de trafic.
Fondurile provenite din amenzile plătite voluntar vor fi colectate într-un cont unic și direcționate către educație rutieră, sisteme inteligente de trafic și măsuri de prevenire, în funcție de zona unde a fost comisă abaterea.
Cu sprijinul Ministerului Finanțelor, sumele colectate vor fi distribuite, în cote procentuale, către Ministerul Educației, bugete locale, CNAIR și MAI, conform categoriei de drum.
Fondurile destinate MAI vor finanța sisteme de detecție, dispecerate de monitorizare, centre de management al traficului și platforma HUB, iar cele către Ministerul Educației vor susține educația rutieră și granturi pentru proiecte locale.
Doamnelor și domnilor,
Ne dorim să utilizăm tehnologii moderne pentru a analiza și preveni comportamentele de risc în trafic. De asemenea, ne propunem colaborarea cu lideri în domeniul datelor de trafic pentru identificarea și monitorizarea zonelor cu risc crescut, optimizând intervențiile preventive. Propunem soluții care permit monitorizarea în timp real a traficului și gestionarea eficientă a situațiilor critice, pentru prevenirea accidentelor.Acest proiect este despre siguranța fiecăruia dintre noi, despre încredere, transparență și despre cum putem construi împreună un sistem rutier modern, eficient și uman.
Ne dorim ca „Siguranța în Trafic” să devină un exemplu de colaborare între autorități, cetățeni și mediul privat, cu rezultate concrete: vieți salvate, timp câștigat, încredere recâștigată.
Proiectul de act normativ va fi lansat în dezbatere publică, pentru ca fiecare voce – fie că aparține unui participant la trafic, unui expert sau unei autorități centrale sau locale – să poată contribui la un sistem mai bun.
Propunerile prezentate astăzi sunt subiect de dezbatere publică și nu sunt definitive. Ne dorim, prin dialog, să găsim cele mai bune soluții și suntem deschiși să primim completări, observații sau alte propuneri, în sensul reducerii riscului rutier.
Știu că în spațiul public au existat opinii privind întârzieri, însă este nevoie de completări legislative și de alocarea resursei financiare.
Extinderea rețelei de monitorizare video și radar
Vă reamintesc că, la nivelul MAI, s‑au demarat deja: extinderea rețelei de monitorizare video și radar, modernizarea echipamentelor Poliției Rutiere, interconectarea bazelor de date pentru sancționarea automată a contravențiilor și intensificarea acțiunilor operative de control în trafic.
De asemenea, dispeceratele și infrastructura tehnică din teritoriu au fost inițial dezvoltate neuniform, pe structuri disparate. Aceasta impune integrarea lor într‑un sistem național unitar, cu standardizare, interoperabilitate și securizarea fluxurilor de date.
La nivelul Poliției Române a fost operaționalizat Centrul de monitorizare automată a traficului rutier, care are ca atribut principal procesarea constatărilor cu sisteme automate în cadrul e‑SIGUR.
Modul actual de procesare al detecțiilor și comunicare cu proprietarul sau conducătorul auto este greoi și consumator de resurse. Prin propunerile de astăzi urmărim simplificarea procedurilor și adaptarea lor la procesarea automatizată, astfel încât, cu mai puțini oameni, să putem gestiona un volum mare de detecții.
În acest sens propunem și alocarea unui procent din valoarea amenzilor plătite voluntar pentru educație rutieră și gestionarea sistemelor de detecție.
Vă mulțumesc pentru încredere și vă asigur că vom continua să lucrăm cu seriozitate și deschidere pentru a transforma acest proiect în realitate. Obiectivul nostru este clar: aplicarea legii pentru un trafic sigur și civilizat, în care viețile oamenilor să nu mai depindă de neglijență sau indisciplină.
„Siguranța în Trafic” este despre noi, despre familiile noastre, despre comunitatea noastră. Împreună, putem face drumurile mai sigure! Vă mulțumesc!