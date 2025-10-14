Ministerul Afacerilor Interne a anunțat astăzi, prin intermediul chestorului Bogdan Despescu, secretar de stat în MAI, principalele măsuri și modificările propuse la Codul Rutier în cadrul proiectului „Siguranță în Trafic”, parte a eforturilor de reformare a sistemului rutier românesc. Inițiativa cuprinde propuneri legislative și acțiuni concrete menite să îmbunătățească siguranța rutieră, să digitalizeze serviciile pentru șoferi și să organizeze mai eficient traficul.

Un element central al proiectului îl reprezintă integrarea într-un sistem național de monitorizare rutieră – e-SIGUR, funcțional din 1 ianuarie 2025. Programul utilizează peste 700 de camere mobile ale Poliției Române pentru a identifica abaterile în trafic. În plus, proiectul prevede integrarea camerelor CNAIR și ale administrațiilor locale, pentru a procesa rapid un volum mare de date în timp real.

Pentru creșterea eficienței, a fost creat un Centru de Monitorizare Automată a Traficului, responsabil cu analiza constatărilor automate ale abaterilor rutiere. Șoferilor li se va calcula viteza medie pe sectoare de drum, pentru o sancționare mai corectă și uniformă.

Pentru a simplifica procedurile și a reduce sarcinile administrative ale polițiștilor, MAI propune:

-Dacă proprietarul este și conducătorul obișnuit al vehiculului, procesul-verbal va fi transmis direct și considerat comunicat automat.

-Dacă proprietarul nu a condus vehiculul, poate indica identitatea celui care a condus, caz în care procesul-verbal devine nul fără alte formalități.

-Introducerea conceptului de viteză medie, deja utilizat în state precum Austria, Olanda, Spania sau Bulgaria, pentru monitorizarea și sancționarea depășirilor de viteză.

-În cazul opririi sau parcării neregulamentare, sancțiunile vor fi aplicate direct proprietarului vehiculului, fără puncte de penalizare, iar procesul-verbal va fi comunicat printr-un autocolant lipit pe parbriz. Spre exemplu, dacă un vehicul parcurge un tronson de 10 km în 5 minute, viteza medie este 120 km/h. Dacă limita legală este 100 km/h, șoferul va fi sancționat chiar dacă nu a fost surprins de camere în acel moment.

Această metodă permite monitorizarea continuă pe sectoare de drum, inclusiv pe autostrăzi și drumuri naționale, și are scopul de a descuraja comportamentele riscante, reducând accidentele grave.

O altă modificare importantă corelează valabilitatea permiselor de conducere cu rezultatele evaluărilor medicale. Conducătorii auto sunt încurajați să respecte codurile de restricții medicale, un element esențial pentru siguranța rutieră.

Reguli flexibile pentru benzile transportului public

Autoritățile locale vor putea stabili regulile de circulație pe benzile dedicate transportului public, determinând categoriile de vehicule permise, intervalele orare și alte aspecte specifice fiecărei comunități.

Platforma HUB va permite:

-Transmiterea online a cererilor, notificărilor și documentelor pentru permise auto;

-Vizualizarea digitală a probelor, inclusiv fotografii cu abaterea;

-Predarea permisului suspendat virtual, prin confirmarea online a perioadei de suspendare;

-Declararea accidentelor ușoare (fără victime) și eliberarea rapidă a autorizației de reparație;

-Notificări prin SMS, e-mail sau aplicație mobilă pentru șoferii înrolați.

-Pentru persoanele fără acces la mijloace digitale, MAI va asigura sprijin și asistență, pentru a garanta acces egal la serviciile moderne.

O noutate este mecanismul de finanțare a educației rutiere și a sistemelor inteligente de trafic. Fondurile provenite din amenzi plătite voluntar vor fi colectate într-un cont unic și redistribuite astfel:

-Către Ministerul Educației – pentru proiecte de educație rutieră și granturi pentru școli;

Către MAI – pentru sisteme de detecție, centre de control și dezvoltarea platformei HUB;

-Către CNAIR și autoritățile locale – în funcție de zona în care a fost comisă abaterea.

Acest mecanism asigură transparență și alocare localizată a resurselor, contribuind la prevenirea accidentelor și creșterea siguranței în zonele vulnerabile.

Toate propunerile fac parte dintr-un proces de consultare publică, deschis cetățenilor, autorităților locale și experților, pentru adoptarea unor soluții echilibrate și aplicabile. Proiectul va fi implementat în colaborare cu polițiile locale, administrațiile municipale și alte instituții relevante și a fost transmis deja Asociației Municipiilor din România pentru consultare.