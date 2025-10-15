Secretarul de stat Bogdan Despescu a explicat într-o declarație de presă că măsura simplifică procedura de sancționare a opririlor și parcărilor ilegale. El a precizat că amenda va fi aplicată direct proprietarului, atunci când conducătorul auto nu este prezent, iar punctele de penalizare nu se vor mai acorda în astfel de cazuri.

Despescu a detaliat și modalitatea prin care va fi comunicată sancțiunea: procesul-verbal va fi adus la cunoștința proprietarului printr-un autocolant lipit pe parbriz. Această soluție, spune el, reduce birocrația și accelerează aplicarea măsurilor contravenționale.

Ministerul de Interne a transmis că proiectul face parte dintr-un pachet de inițiative menite să sprijine administrațiile locale și să îmbunătățească siguranța rutieră. Proiectul „Siguranță în trafic” urmează să fie pus în transparență decizională în perioada următoare.

„Simplificăm procedura de atragere a răspunderii în cazurile de oprire sau parcare neregulamentară, în sensul că sancțiunea va fi aplicată direct proprietarului, atunci când conducătorul auto nu este la vehicul, eliminând și punctele de penalizare din prezent. Pentru aceste abateri, simplificăm și comunicarea procesului verbal, prin lipirea unui autocolant pe parbriz”, a explicat Despescu.

Anunțul Ministerului vine la două zile după ce primarul interimar al Bucureștiului, Stelian Bujduveanu, a declarat la Digi24 că municipalitatea nu poate aplica amenzi pentru mașinile parcate ilegal, din cauza faptului că nu are acces la baza de date cu proprietarii vehiculelor.

El a explicat că, în prezent, notele de constatare emise de Compania de Parking nu pot fi transformate în amenzi oficiale fără identificarea proprietarului.

Bujduveanu a precizat că Primăria Capitalei solicită de patru ani Ministerului de Interne accesul la datele gestionate de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor și Controlul Identității (DGPCI), însă cererea a fost refuzată până acum.

Primarul a spus că problema apare în momentul în care șoferul pleacă înainte de sosirea agenților, ceea ce face imposibilă aplicarea sancțiunii pe loc.

„Parcarea ar trebui plătită, iar aceste amenzi, ca să ajungă în conturile Primăriei Capitalei, trebuie schimbată legea. (…) Ele astăzi sunt note de constatare, la fel ca la STB, și, atâta timp cât nu găsești proprietarul la fața locului, nu ai cum să iei nota de constatare. Singura soluție este să trimiți prin poștă să ceri la DGPCI, la Ministerul Afacerilor Interne, pentru a-ți furniza baza de date cu cine deține autovehiculul respectiv. Suntem în proces cu DGPCI de 4 ani de zile pentru că a refuzat să ne pună la dispoziție baza de date”, a declarat Stelian Bujduveanu.

Compania de Parking a emis în ultimii cinci ani note de constatare pentru mașini parcate ilegal în valoare totală de 700.000 de lei, dar banii nu pot fi colectați până când Primăria nu va obține accesul la baza de date a MAI.