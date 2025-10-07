Conform articolului 102, alineatul (33) din legea circulației, este considerată contravenție montarea unui sistem antifurt sonor care depășește un minut de semnal continuu sau nivelul fonic prevăzut de lege.

Cu alte cuvinte, dacă sirena alarmei sună mai mult de 59 de secunde fără oprire, proprietarul mașinii poate primi o amendă din clasa a IV-a de sancțiuni, adică între 1.822,5 și 4.050 de lei, în condițiile în care punctul de amendă este de 202,5 lei în 2025, transmite ProMotor.

Legea nu stabilește însă un număr maxim de declanșări consecutive și nici pauza minimă dintre ele, ceea ce face dificilă aplicarea unor sancțiuni bazate pe repetarea alarmei.

Alarma poate fi setată să se declanșeze la vibrații ușoare, la deschiderea ușilor, la pornirea motorului sau doar în caz de lovituri mai puternice.

Durata sunetului poate fi limitată la câteva secunde sau, în unele modele, poate fi nelimitată. Nivelul sonor variază de la sub 50 de decibeli până la peste 150, în funcție de model. Toate aceste setări pot fi ajustate după instalare, fie de proprietar, fie de centrul de montaj.

În cazul sistemelor mai avansate, alarma poate trimite alerte pe telefon, poate bloca motorul sau chiar notifica poliția în caz de tentativă de furt.

Ministerul Sănătății a stabilit încă din 1997 limite pentru zgomotul din interiorul locuințelor. Nivelul acustic echivalent continuu nu trebuie să depășească 35 de decibeli ziua și trebuie redus cu 10 decibeli pe timpul nopții.

Totuși, pentru alarmele auto, aceste limite sunt aproape imposibil de verificat în practică, deoarece măsurătorile ar trebui făcute cu aparate omologate, în timp ce alarma sună. De aceea, autoritățile pot sancționa doar durata semnalului sonor, nu și intensitatea acestuia.

În concluzie, singura condiție clară impusă de lege este legată de durata semnalului sonor. O alarmă auto poate suna cel mult 59 de secunde continuu.

Dacă depășește acest interval, proprietarul riscă o amendă care poate ajunge la peste 4.000 de lei. Iar chiar dacă legea nu prevede limite pentru repetarea semnalului, un sistem setat să se declanșeze frecvent poate atrage atenția poliției și plângerile vecinilor.