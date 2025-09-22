Mulți șoferi se pot simți derutați când trebuie să cedeze trecerea într-un sens giratoriu, mai ales în cazul intersecțiilor cu mai multe benzi de circulație. Confuzia apare adesea din cauza dificultății de a anticipa mișcările celorlalți participanți la trafic.

La trecerea printr-un sens giratoriu, prioritatea nu este aleatorie, ci se stabilește ținând cont de mai mulți factori. Esențial este să fim familiarizați cu regulile de circulație care stabilesc ordinea de intrare și deplasare în intersecție.

Potrivit Codului Rutier 2025, ierarhia pentru acordarea priorității se stabilește astfel: mai întâi se respectă indicațiile polițistului, urmate de semnalele luminoase și sonore ale vehiculelor de intervenție (poliție, pompieri, ambulanță), apoi semafoarele, indicatoarele și marcajele rutiere, iar în final regulile generale de circulație.

Legea prevede că, într-un sens giratoriu, prioritatea aparține tuturor vehiculelor care circulă deja în interiorul intersecției, iar șoferii care se apropie trebuie să le lase trecerea înainte de a intra.

„În intersecţiile cu sens giratoriu, semnalizate ca atare, vehiculele care circulă în interiorul acestora au prioritate faţă de cele care urmează să pătrundă în intersecţie”, stabilește Art. 57(4) din OUG 195/2002.

În sensurile giratorii cu mai multe benzi, intervine o regulă suplimentară care trebuie respectată pentru a asigura fluența și siguranța traficului.

Potrivit articolului 107, punctul 1.1, din Legea 195/2002, se precizează că, în sensurile giratorii, șoferii trebuie să respecte regulile privind folosirea benzilor, să semnalizeze din timp ieșirea din intersecție și să se asigure că manevra poate fi efectuată fără a perturba traficul sau a pune în pericol ceilalți participanți.

„În cazul intersecțiilor cu sens giratoriu, conducătorii de vehicule trebuie să respecte regulile privind circulația pe benzi, având obligația să semnalizeze din timp părăsirea intersecției și să se asigure că o pot face fără să perturbe circulația sau să pună în pericol siguranța celorlalți participanți la trafic”, se stabilește prin Art 107, pct. 1.1, din legea 195/2002.

Dacă un conducător auto nu acordă prioritate vehiculelor aflate deja în sensul giratoriu, poate fi sancționat astfel:

Suspendarea permisului de conducere: pentru o perioadă de 60 de zile.

Amendă: între 6 și 8 puncte-amendă, ceea ce echivalează cu o valoare cuprinsă între 1.215 și 1.620 de lei, având în vedere că un punct-amendă este echivalent cu 202 lei în 2025

În cazul în care neacordarea de prioritate duce la producerea unui accident cu pagube materiale, perioada de suspendare a permisului poate fi extinsă până la 90 de zile.