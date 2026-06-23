Singura situație în care este legal să intri pe banda de autobuz. Puțini șoferi cunosc această regulă! Scapi de amendă de 1.600 de lei

Poate părea o scurtătură nevinovată: intri pe banda de autobuz doar câteva secunde, cât să depășești coloana și să ajungi mai repede la semafor. Totuși, legea nu face diferența între câteva secunde și câteva sute de metri. Mulți șoferi nu știu că această manevră îi poate costa o amendă usturătoare. Descoperă ce prevede Codul Rutier și în ce situații accesul pe banda de autobuz este, totuși, permis.

Benzile rezervate transportului public sunt tot mai des întâlnite în orașele din România și sunt semnalizate prin indicatoare rutiere, marcaje pe carosabil sau linii continue. Aceste culoare speciale au rolul de a permite autobuzelor și altor mijloace de transport public să circule mai rapid, evitând blocajele din trafic și respectând mai ușor programul de circulație.

În condițiile în care aglomerația din trafic poate fi extrem de frustrantă, mai ales atunci când șoferii se grăbesc, tentația de a folosi pentru câteva sute de metri banda destinată autobuzelor este mare. Mulți conducători auto consideră că, dacă intră pe această bandă doar pentru câteva secunde, până la următorul semafor sau pentru a depăși o coloană de mașini, nu comit o abatere gravă. Totuși, legislația rutieră nu prevede nicio excepție în acest sens.

Potrivit prevederilor Codului Rutier, banda rezervată transportului public este destinată exclusiv autobuzelor și altor vehicule autorizate să efectueze transport de persoane. Un autoturism personal nu poate utiliza acest culoar pentru a evita traficul, pentru a depăși coloana de vehicule sau pentru a ajunge mai repede la o intersecție. Legea nu stabilește nicio limită de timp sau de distanță care să permită circulația temporară pe banda dedicată transportului public.

Prin urmare, din momentul în care un autoturism pătrunde pe banda rezervată autobuzelor, șoferul săvârșește o contravenție, indiferent dacă banda este liberă sau dacă în apropiere nu se află niciun vehicul de transport public. Conform Articolului 101 din OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, această abatere poate fi sancționată cu o amendă cuprinsă între aproximativ 1.200 și 1.600 de lei.

În ceea ce privește serviciile de ridesharing, precum Uber, Bolt sau Splash, șoferii care transportă pasageri prin intermediul acestor aplicații nu au, în mod automat, dreptul de a circula pe benzile rezervate autobuzelor. Aceste benzi pot fi utilizate de autobuze, troleibuze și, în anumite situații, de taxiuri sau de alte categorii de vehicule autorizate, dacă acest lucru este permis prin semnalizarea rutieră.

Există însă și excepții stabilite la nivel local. În unele orașe, autoritățile au decis să permită accesul vehiculelor de ridesharing pe benzile unice destinate transportului public. Astfel, utilizarea acestor culoare de către alte categorii de vehicule este posibilă doar cu acordul administratorului drumului și numai dacă acest lucru este prevăzut în mod expres prin reglementările și semnalizarea existente.

Este important de făcut diferența între circulația pe banda rezervată autobuzelor și simpla traversare a acesteia. În anumite situații, un șofer poate fi nevoit să treacă peste acest culoar pentru a vira la dreapta, pentru a intra pe o stradă laterală sau pentru a accesa o proprietate. Totuși, această manevră este permisă doar în zonele în care marcajele și indicatoarele rutiere permit în mod expres traversarea benzii dedicate transportului public.

Există însă și situații în care pătrunderea pe banda de autobuz este legală. Acest lucru este permis atunci când celelalte benzi de circulație sunt blocate de un obstacol real, precum un copac căzut pe carosabil, un accident rutier, lucrări de infrastructură sau un vehicul defect. În astfel de cazuri, șoferii pot utiliza temporar banda rezervată transportului public pentru a evita obstacolul și pentru a-și continua deplasarea în siguranță.

În schimb, aglomerația din trafic nu este considerată un obstacol în sensul legii. Astfel, dacă circulația este îngreunată doar din cauza numărului mare de vehicule sau pentru că un șofer se deplasează cu viteză redusă, nu este permisă folosirea benzii de autobuz pentru depășire sau pentru evitarea coloanei. Accesul pe această bandă este legal atunci când un polițist care dirijează traficul indică în mod expres acest lucru.

Un alt aspect important este că autoritățile pot aplica sancțiuni și pe baza înregistrărilor video. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale administrațiilor locale sau filmările transmise de alți participanți la trafic pot constitui probe pentru constatarea contravențiilor. În cazul în care aceste înregistrări ajung la Poliție și confirmă încălcarea regulilor de circulație, șoferul riscă să primească amenda la domiciliu, prin poștă.