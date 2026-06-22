Amenzi semnificative pentru șoferi. Codul Rutier prevede sancțiuni clare pentru o abatere comisă de mulți conducători auto

Centura de siguranță rămâne una dintre cele mai simple și eficiente măsuri de protecție în trafic, însă mulți șoferi și pasageri din România continuă să o ignore, în special pe locurile din spate. Legislația rutieră prevede obligații clare pentru toți ocupanții unui autovehicul, iar nerespectarea acestora poate duce la amenzi consistente.

Codul Rutier stabilește că lipsa purtării centurii de siguranță se sancționează în 2026 cu 202,5 lei pentru un punct de amendă, ceea ce face ca neatenția sau ignorarea regulilor să se traducă rapid în costuri financiare.

O greșeală frecventă este ideea că șoferul răspunde automat pentru toți pasagerii din mașină. În realitate, atunci când un pasager adult refuză să poarte centura, responsabilitatea îi revine exclusiv acestuia, iar sancțiunea este aplicată direct pasagerului. Acesta riscă între 2 și 3 puncte de amendă, echivalentul a 405 până la 607,5 lei, în timp ce șoferul nu este sancționat, cu condiția să poarte el însuși centura de siguranță.

Situația se schimbă în cazul minorilor, unde responsabilitatea revine direct conducătorului auto. Dacă aceștia nu sunt transportați în condiții de siguranță, șoferul poate primi o amendă între 4 și 5 puncte de amendă, adică până la 1.012,5 lei, la care se adaugă 3 puncte de penalizare pe permis.

Regulile prevăd că minorii cu o înălțime de până la 135 cm trebuie să fie transportați în scaune auto omologate, adaptate greutății și vârstei. Copiii care depășesc această înălțime pot folosi centura de siguranță a adulților, însă doar dacă aceasta este reglată corect, astfel încât să nu treacă peste gât sau față, ci să fie poziționată corect pe corp.

Există și excepții de la obligativitatea purtării centurii sau a dispozitivelor speciale pentru copii. Acestea nu sunt obligatorii în taxiuri sau mijloace de transport în comun, cu condiția ca minorii să nu ocupe locul din față. De asemenea, sunt exceptate persoanele care dețin un certificat medical pentru afecțiuni grave care contraindică purtarea centurii, document care trebuie să fie prezent fizic în autovehicul. Totodată, femeile însărcinate care dețin adeverință medicală, instructorii auto în timpul orelor de conducere și șoferii care execută manevra de mers înapoi sunt, de asemenea, exceptați de la obligativitate.

Dincolo de sancțiuni, riscurile pentru siguranță sunt extrem de ridicate. Un pasager neasigurat pe bancheta din spate poate deveni, în cazul unui impact, un adevărat proiectil, fiind proiectat spre scaunele din față și punând în pericol inclusiv viața celor care poartă centura.

Pentru eficiență maximă, centura trebuie purtată corect, trecând peste mijlocul umărului și peste bazin, fiind bine întinsă. Sistemul de siguranță funcționează optim doar în combinație cu airbagurile vehiculului.