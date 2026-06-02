Amendă între 660 și 825 de lei pentru șoferi. Regulă pentru părinții care transportă copii în mașină

Cum se transportă corect copiii sub 3 ani? Siguranța lor în mașină depinde de reguli clare, stabilite prin lege, dar și de responsabilitatea părinților. Alegerea corectă a scaunului auto, poziționarea în vehicul și respectarea condițiilor de vârstă și înălțime sunt esențiale pentru a preveni riscuri grave în trafic.

Potrivit legii, copiii cu vârsta sub 3 ani pot fi transportați în autoturisme doar dacă sunt așezați în scaune speciale de siguranță pentru copii. Există o excepție în situația în care în vehicul se află un alt adult, în afară de șofer, care îi poate supraveghea. Acești copii pot fi transportați în mijloace de transport public sau în taxiuri, cu condiția să fie așezați pe locurile din spate, nu pe scaunul din față. Aceste prevederi sunt stabilite în legislația rutieră, care reglementează condițiile de siguranță pentru transportul copiilor mici.

În ceea ce privește bebelușii, aceștia pot fi transportați pe scaunul din față al autovehiculului, însă numai dacă sunt respectate toate măsurile de siguranță impuse de lege. Mai exact, este obligatoriu ca aceștia să fie așezați într-un scaun special pentru copii, prevăzut cu centuri de siguranță, iar scaunul trebuie orientat cu spatele la direcția de mers. În plus, airbagul frontal trebuie dezactivat pentru a preveni eventualele accidente în cazul unei coliziuni.

Pentru copiii cu vârsta de peste 3 ani, dar care au o înălțime mai mică de 150 cm, legislația prevede că aceștia nu pot ocupa scaunul din față dacă autovehiculul nu este dotat cu sisteme de siguranță corespunzătoare. Conform Codului Rutier, acești copii trebuie să fie transportați pe locurile din spate ale mașinii.

„Copiii în vârstă de până la 3 ani nu pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă. Prin excepție […], copiii în vârstă de până la 3 ani pot fi transportaţi sub supravegherea unei persoane, alta decât conducătorul de autovehicul, în autovehicule destinate transportului public de persoane, precum şi în taxi dacă în acesta din urmă ocupă orice alt loc decât cel de pe scaunul din faţă”, stabilește Art. 97 (2.2) din Codul Rutier „Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o înălţime de până la 150 cm, pot fi transportaţi în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranţă doar dacă ocupă, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunele din faţă”, prevede Art. 97 (2.3) din Codul Rutier.

Primul scaun auto pentru bebeluș este un ghid esențial pentru părinți, mai ales în perioada imediat următoare nașterii. Pentru mulți, momentul plecării din maternitate este unul dintre cele mai emoționante din viață, dar și unul în care responsabilitatea devine brusc foarte reală. Ținând copilul în brațe pentru prima dată în afara spitalului, apare inevitabil întrebarea legată de siguranța primei călătorii cu mașina și de modul corect în care acesta trebuie transportat acasă.

Prima deplasare cu mașina reprezintă un moment important, în care scaunul auto pentru bebeluș devine cel mai important echipament de siguranță. Alegerea lui poate fi însă dificilă, deoarece există numeroase modele, termeni tehnici, opinii diferite și multe informații contradictorii. Din acest motiv, este important ca părinții să înțeleagă încă de la început cum se face alegerea corectă și de ce scoica auto este considerată soluția recomandată încă de la naștere.

Corpul unui nou-născut este extrem de fragil, iar proporțiile sale sunt diferite de cele ale unui adult. Capul reprezintă aproximativ un sfert din greutatea totală a corpului, iar musculatura gâtului nu este suficient de dezvoltată pentru a susține eficient capul în cazul unei frânări bruște sau al unui impact. În astfel de situații, forțele exercitate asupra corpului pot fi de zeci de ori mai mari decât greutatea acestuia, ceea ce poate duce la leziuni grave ale coloanei cervicale dacă nu există un sistem adecvat de protecție.

Un scaun auto proiectat corect ajută la distribuirea acestor forțe și oferă protecție pentru cap, gât, coloana vertebrală și organele interne. De aceea, în majoritatea țărilor europene, utilizarea scoicilor auto este recomandată sau chiar obligatorie încă din primele zile de viață, tocmai pentru a reduce riscurile în timpul transportului.

Pe măsură ce copilul crește, acesta va trece prin mai multe etape de utilizare a scaunelor auto. Prima etapă este reprezentată de scoica auto, destinată exclusiv nou-născuților. Aceasta este concepută special pentru anatomia bebelușilor, oferind o poziție ergonomică a corpului, suport adecvat pentru cap și gât, centuri de siguranță în cinci puncte și utilizare exclusiv cu spatele la direcția de mers. În mod obișnuit, scoica este folosită până la vârsta de aproximativ un an sau un an și jumătate, în funcție de înălțimea copilului și de limitele scaunului.

După depășirea acestei etape, urmează scaunul auto pentru copii mici, utilizat în general între vârstele de 1–1,5 ani și 4–7 ani. Cele mai sigure modele permit menținerea poziției cu spatele la sensul de mers pentru o perioadă cât mai lungă, deoarece această poziție reduce semnificativ riscul de accidentări grave în cazul unui impact frontal.

Ultima etapă este reprezentată de înălțătorul cu spătar, utilizat de obicei între 4 și 12 ani. Rolul acestuia este de a poziționa corect copilul pentru utilizarea centurii de siguranță a mașinii. Specialiștii recomandă modelele cu spătar, deoarece acestea oferă în continuare protecție laterală pentru cap și trunchi, crescând nivelul general de siguranță.

Alegerea scoicii auto trebuie făcută ținând cont de dimensiunea reală a bebelușului, nu doar de vârsta estimată. Mulți părinți achiziționează scaunul înainte de naștere, însă nou-născuții pot avea dimensiuni diferite, iar câțiva centimetri pot influența semnificativ poziția centurilor, susținerea capului și unghiul de așezare. Din acest motiv, este recomandat ca alegerea scoicii să se facă fie după ultima ecografie, când există o estimare mai precisă a dimensiunii copilului, fie chiar după naștere, pentru a putea verifica potrivirea corectă.

În ceea ce privește instalarea, părinții se întreabă adesea dacă este obligatorie utilizarea sistemului ISOFIX. Majoritatea scoicilor auto pot fi montate atât pe bază ISOFIX, cât și cu ajutorul centurii de siguranță a mașinii. Ambele variante sunt sigure dacă sunt utilizate corect, însă baza ISOFIX are avantajul unei instalări mai rapide și reduce riscul de montare greșită. Totuși, utilizarea ISOFIX nu este obligatorie pentru ca scaunul să fie sigur.

Transportul copiilor în autovehicule este reglementat în România prin OUG nr. 195/2002, cunoscută ca și Codul Rutier, precum și prin Regulamentul de aplicare al acestuia. Conform Articolului 36 alin. (1²), conducătorul auto are obligația de a se asigura că, pe durata deplasării, minorii poartă centurile de siguranță sau sunt transportați exclusiv în dispozitive de fixare omologate, respectiv scaune auto pentru copii. Această prevedere stabilește responsabilitatea directă a șoferului în ceea ce privește siguranța copiilor în vehicul.

În completare, Articolul 97 din Regulamentul de aplicare al Codului Rutier prevede că toți copiii cu o înălțime mai mică de 135 cm trebuie transportați doar în dispozitive de fixare omologate și montate pe locurile din spate ale autovehiculului. Această regulă are rolul de a reduce riscurile în caz de accident și de a asigura o poziționare corectă a copilului în timpul deplasării.

Nerespectarea acestor prevederi este sancționată conform Art. 108 alin. (1) lit. b) pct. 9 din OUG 195/2002, fiind încadrată în clasa a II-a de sancțiuni, corespunzătoare a 4–5 puncte-amendă. În anul 2026, valoarea amenzii este cuprinsă între 810 lei și 1.012,5 lei, iar plata în termen de 15 zile reduce suma la jumătate, respectiv între 405 și 506,25 lei. În plus, se aplică și 3 puncte de penalizare. Valoarea punctului-amendă este de 202,5 lei, reprezentând 5% din salariul minim brut pe economie, stabilit la 4.050 lei, conform OUG 115/2023.

La nivel european, scaunele auto pentru copii trebuie să respecte standarde de omologare clare, cele mai importante fiind R44/04 și R129, cunoscut și ca i-Size. Standardul R129 este în prezent în vigoare și a devenit standard exclusiv din 2024, acesta clasificând scaunele în funcție de înălțimea copilului, impunând test de impact lateral și recomandând utilizarea poziției rear-facing până la minimum 15 luni. În schimb, standardul R44/04 nu mai permite comercializarea scaunelor noi din 1 septembrie 2024, însă utilizarea scaunelor deja achiziționate rămâne legală, acesta fiind bazat pe clasificarea pe grupe de greutate și fără test obligatoriu de impact lateral.

Regulamentul R129 conține și prevederi clare referitoare la accesorii. Conform articolului 14.3.13.2, husa scaunului auto face parte integrantă din sistemul de siguranță și nu poate fi înlocuită decât cu o husă aprobată de producător, deoarece influențează direct efectul de protecție al scaunului. De asemenea, conform articolului 4.4, în cazul scaunelor orientate cu spatele la direcția de mers, eticheta de avertizare pentru airbag trebuie să rămână permanent vizibilă, iar orice husă aftermarket care o acoperă este considerată neconformă.

În acest context, ideea de „compatibil aftermarket” este considerată un mit periculos. În România și în Uniunea Europeană, niciun accesoriu aftermarket nu poate fi omologat separat conform standardelor R129 sau R44/04, deoarece omologarea se aplică întregului sistem de siguranță, nu componentelor individuale. După cum confirmă și Baby Products Association, accesoriile nu pot fi aprobate independent, decât dacă sunt parte permanentă a scaunului auto certificat de producător.

De altfel, copiii cu o înălțime de până la 135 cm trebuie să fie transportați în scaune speciale de siguranță, montate obligatoriu pe locurile din spate ale autovehiculului. În cazul copiilor care depășesc această înălțime, aceștia pot folosi centura de siguranță, însă aceasta trebuie ajustată corespunzător pentru a se potrivi corect pe corpul lor sau pot utiliza un dispozitiv special de fixare care asigură o poziționare sigură a centurii.

Legea interzice transportul copiilor sub 3 ani în vehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguranță adecvate, cu excepția mijloacelor de transport public, cum ar fi taxiurile. În plus, pentru copiii sub această vârstă este obligatorie supravegherea de către un adult, diferit de șofer, pe durata călătoriei, pentru a asigura siguranța acestora.

Așezarea copiilor pe scaunul din față este considerată periculoasă deoarece airbagurile sunt proiectate pentru adulți și pot provoca răni grave în cazul activării. În plus, locul din față este mai expus în cazul unui accident, iar centurile de siguranță nu se adaptează corespunzător dimensiunilor unui copil, ceea ce crește riscul de accidentare.

Nerespectarea acestor reguli se sancționează cu amenzi cuprinse între 660 și 825 de lei, precum și cu aplicarea a trei puncte de penalizare.