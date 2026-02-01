Ingredientul, un ulei bogat în acid arahidonic (ARA) expus la toxina cereulidă, provenea dintr-un laborator din Wuhan. Acesta a fost utilizat în sute de sortimente de lapte praf pentru sugari și a fost distribuit în peste 65 de țări de pe cinci continente, potrivit Financial Times.

Criza a provocat reacții puternice din partea organizațiilor pentru protecția consumatorilor și a ONG-urilor din domeniul sănătății publice, care cer implementarea unor controale mai stricte în sector, acuzând producătorii că au pus siguranța copiilor în pericol în favoarea profitului.

„Laptele praf comercial este produs printr-un lanț de aprovizionare orientat spre profit, iar companiile sunt presate să obțină ingrediente ieftine”, a declarat Rachel Childs, nutriționist principal la organizația First Steps Nutrition Trust. „Asta înseamnă că o contaminare microbiană a unui ingredient provenit dintr-o singură sursă poate provoca o contaminare la nivel global.”

Industria laptelui praf pentru sugari este concentrată în mâinile câtorva companii mari, printre care Nestlé și Danone, precum și grupurile americane Abbott Laboratories și Mead Johnson, deținut de Reckitt. În ultimii cinci ani, sectorul a fost intens monitorizat de autorități, ca urmare a penuriilor, creșterilor de prețuri și retragerilor masive de produse.

Ingredientul aflat la originea celei mai recente crize a readus în prim-plan discuțiile privind complexitatea tot mai mare a laptelui praf pentru sugari și modul în care aceste produse sunt promovate, într-un context în care companiile concurează pentru fidelitatea părinților, pe fondul scăderii natalității.

Contaminarea a avut loc într-o unitate a companiei biotehnologice Cabio Biotech, listată la Bursa din Shanghai, potrivit unor surse apropiate situației. Aceasta produce ulei ARA, conceput să imite un acid gras prezent în laptele matern, obținut din fungi fermentați. Cabio Biotech a fost inițial un joint venture cu compania americană Cargill până în 2012, când aceasta s-a retras; totuși, Cargill continuă să distribuie produsul, fără a-l mai fabrica.

Acțiunile Cabio Biotech au înregistrat o scădere de aproape 19% în ultima lună, iar compania nu a oferit comentarii oficiale până în prezent.

Investitorii își exprimă îngrijorarea privind impactul asupra imaginii brandurilor implicate în scandalul recent. Nestlé, cel mai mare producător mondial de lapte praf pentru sugari, a înregistrat o scădere a acțiunilor de aproape 4% de la începutul anului, în timp ce Danone a pierdut peste 13% în aceeași perioadă.

Analistul Barclays, Warren Ackerman, a subliniat că industria laptelui praf pentru sugari a fost marcată de mai multe crize de contaminare, de la scandalul melaminei din China în 2008 până la focarul de Cronobacter din SUA în 2022.

„Părinții tind să schimbe marca mai întâi și să pună întrebări mai târziu”, a spus el. „Pierderea încrederii poate dura mai mult decât retragerea produselor, ducând la pierderi structurale de cotă de piață, afectarea brandului și ieșiri strategice.”

În ianuarie, Nestlé, Danone și Lactalis au retras produse posibil contaminate cu cereulidă, o toxină care provoacă vărsături și diaree. Franța a deschis o anchetă privind decesul a doi sugari care au consumat laptele, fără a fi confirmată legătura cauzală.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) își actualizează avizul privind cereulida pentru a stabili un prag de siguranță al toxinei, care momentan nu există. Totodată, organizația europeană Foodwatch a depus plângeri legale în Franța împotriva companiilor și a autorităților pentru întârzierea informării consumatorilor.

„Producătorii de lapte praf pentru sugari au obligația legală de a garanta siguranța produselor pe care le pun pe piață”, a declarat Ingrid Kragl, directoarea pentru informare publică a Foodwatch. „Companiile vizate au demonstrat o neglijență revoltătoare.”

Pe 10 decembrie, Nestlé a anunțat autoritățile olandeze despre contaminarea descoperită în urma testelor interne la o fabrică din Olanda. După săptămâni de verificări, compania a identificat uleiul ARA ca sursă a problemei și a declanșat retragerile pe 5 ianuarie.

Deși producătorii se bazează pe propriile sisteme de control al calității și teste microbiologice, analiștii și ONG-urile avertizează că, din cauza complexității ingredientelor și a lanțurilor de aprovizionare, aceste protocoale pot fi insuficiente.

„Având în vedere riscurile și nivelul de reglementare, cred cu tărie că producătorii ar trebui, și practic trebuie, să externalizeze o parte din controlul calității și testare, mai ales pentru ingredientele și produsele foarte sensibile”, a declarat analistul Vontobel Jean-Philippe Bertschy.

Un purtător de cuvânt al Nestlé a afirmat că firma a fost prima care a identificat problema și a „acționat rapid pentru a notifica autoritățile, a avertiza industria și a informa clienții, partenerii și, cel mai important, consumatorii”.

Lactalis a declarat că aplică „protocoale stricte de calitate și siguranță alimentară”, subliniind că toxina cereulidă nu face parte din controalele reglementate pentru produsele destinate sugarilor, motiv pentru care nu a fost detectată anterior. Danone a refuzat să comenteze.

Ingredientul ARA, aflat în centrul scandalului, a relansat dezbaterile privind direcția în care evoluează industria laptelui praf pentru sugari. Pentru a oferi produse mai inovatoare și mai scumpe, companiile adaugă tot mai multe ingrediente menite să le facă să semene cu laptele matern, inclusiv vitamine, prebiotice numite HMO pentru sănătatea intestinală și ARA pentru dezvoltarea creierului și a sistemului imunitar. Totuși, eficiența acestor suplimente rămâne disputată de cercetători.

Conform Codex Alimentarius, toate companiile trebuie să respecte același conținut nutrițional minim, iar orice ingredient suplimentar, inclusiv ARA, este opțional.

Pe măsură ce lanțurile de aprovizionare devin mai complexe, organizații precum International Baby Food Action Network solicită Organizației Mondiale a Sănătății să actualizeze standardele, inclusiv prin informarea părinților despre riscul de contaminare în timpul procesului de producție, nu doar în timpul preparării acasă.

O investigație recentă a autorității britanice pentru concurență a arătat că producătorii percep prețuri „exagerate” pentru laptele praf pentru bebeluși, constând în faptul că ingredientele brute din gamele premium nu costă mai mult decât cele din produsele standard.