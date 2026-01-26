A apărut o nouă alertă legată de mâncarea pentru bebeluși. Mai multe loturi de lapte praf pentru sugari au fost retrase, ca măsură de siguranță. Există suspiciuni că produsele ar putea fi contaminate cu o bacterie care poate provoca diaree puternică și vărsături.

Retragerea vine într-o perioadă dificilă pentru industria lactatelor, care se confruntă deja cu alte produse retrase, probleme financiare și investigații legate de riscuri pentru sănătatea copiilor. Anunțul a fost făcut duminică de un producător francez de alimente. Sunt afectate anumite loturi de lapte praf Optima 1 pentru nou-născuți, produs de compania franceză Vitagermine.

Decizia a fost luată preventiv, din cauza suspiciunii că laptele ar putea conține cereulidă, o substanță produsă de bacterii, care poate cauza probleme digestive. Marca Babybio, care face parte din același grup, a anunțat pe site-ul său că a retras trei loturi de lapte praf pentru nou-născuți, după verificări suplimentare.

Compania a transmis că, în urma unor noi controale și a recomandărilor autorităților, a decis să retragă cele trei loturi pentru a preveni orice risc.

Grupul francez Lactalis, la rândul său, a anunțat, săptămâna trecută, că retrage de pe piață mai multe loturi de lapte praf pentru bebeluși, atât în Franța, cât și în multe alte țări din lume, printre care China, Australia și Mexic. Decizia a fost luată din cauza unei posibile contaminări cu cereulidă, o substanță produsă de bacterii care poate provoca diaree și vărsături.

În Franța, retragerea vizează marca Picot. Sunt afectate șase loturi de lapte praf:

– Picot Daily Nutrition Stage 1 (cutii de 400, 800 și 850 g)

– Picot Daily Nutrition Stage 2 (cutii de 800 și 850 g)

– Picot AR Stage 2 (cutii de 800 și 850 g)

Aceste produse se vând în farmacii și supermarketuri. Lactalis a transmis că înțelege îngrijorarea părinților, dar a precizat că autoritățile franceze nu au primit plângeri sau cazuri de îmbolnăvire legate de aceste produse.

Alte 16 țări sunt afectate de această retragere de lapte praf, printre care Australia, China, Spania, Mexic, Grecia și Taiwan. Lactalis spune că este vorba doar despre câteva loturi în fiecare țară, dar nu a oferit, deocamdată, mai multe detalii.

Problema ar fi pornit de la un furnizor internațional care livrează ARA, un tip de acid gras omega folosit în unele formule de lapte pentru bebeluși. Lactalis nu a spus cine este acest furnizor, dar a precizat că ingredientul a ajuns la ei printr-un distribuitor european cu care colaborează.

Retragerea a fost făcută după o alertă venită de la asociația franceză din domeniul nutriției pentru sugari. Deși primele teste au arătat că produsele erau în regulă, analizele făcute ulterior pe laptele deja preparat (biberonul gata de folosit) au descoperit prezența cereulidei. Din acest motiv, Lactalis a decis să retragă produsele ca măsură de precauție.