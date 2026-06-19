Alertă pentru părinți! Un produs pentru bebeluși, retras urgent de la vânzare. Există risc de sufocare, iar clienții sunt rugați să îl returneze imediat

Retailerul dm-drogerie markt a anunțat retragerea de urgență a unui produs destinat bebelușilor și copiilor mici, după ce au fost identificate probleme care pot pune în pericol siguranța celor mici. Compania avertizează că, în timpul utilizării, mici componente ale produsului se pot desprinde și pot provoca sufocarea copilului. Clienții sunt îndemnați să înceteze imediat folosirea produsului și să îl returneze în orice magazin dm, chiar și fără bon fiscal.

dm-drogerie markt a inițiat o retragere preventivă a produsului „babylove Esslernlöffel” (linguriță pentru hrănire babylove), după ce au fost identificate riscuri care pot afecta siguranța copiilor.

Potrivit anunțului publicat de companie, sunt vizate exclusiv produsele care au codurile de lot 2521 și 2532 și EAN 4067796183429. Aceste informații sunt imprimate pe ambalaj, deasupra codului de bare, însă nu apar și pe lingurița propriu-zisă.

Compania precizează că loturile respective au fost deja retrase de la comercializare, însă este posibil ca unele produse să fi fost deja cumpărate de clienți.

Motivul retragerii este unul care poate avea consecințe grave.

În timpul utilizării, există posibilitatea ca mici fragmente din linguriță să se desprindă. Aceste componente pot fi înghițite accidental de copii și pot provoca sufocarea.

Din acest motiv, retailerul recomandă tuturor clienților care dețin produsul să înceteze imediat utilizarea lui.

Potrivit notificării oficiale:

„În timpul utilizării produsului „babylove Esslernlöffel”, există posibilitatea ca mici părți ale linguriței să se desprindă. Aceste piese mici pot reprezenta un pericol de sufocare pentru bebeluși și copii mici.”

Deși retragerea vizează doar două loturi, compania explică faptul că identificarea acestora poate fi dificilă după deschiderea ambalajului.

Codul lotului nu este imprimat pe linguriță, ci doar pe ambalaj. Dacă acesta nu mai este disponibil, consumatorii nu mai pot verifica dacă produsul face parte din seria afectată.

Din acest motiv, dm le recomandă tuturor părinților să nu mai utilizeze produsul și să îl returneze în magazin.

„Deoarece codul lotului nu este vizibil pe produsul în sine, vă rugăm să nu mai utilizați produsul, indiferent de codul lotului, și să îl returnați într-un magazin dm.”

Retailerul anunță că toate produsele returnate vor fi rambursate integral.

Pentru restituirea banilor nu este necesară prezentarea bonului fiscal, măsură menită să faciliteze procesul de retragere și să încurajeze clienții să renunțe cât mai repede la utilizarea produsului.

Compania precizează:

„Contravaloarea produsului vă va fi restituită integral, chiar și fără prezentarea bonului fiscal.”

În comunicatul transmis clienților, compania subliniază că siguranța consumatorilor reprezintă o prioritate și își cere scuze pentru situația creată.

Totodată, retailerul îi roagă pe cumpărători să transmită informația și altor persoane care ar putea avea produsul, inclusiv celor care l-au primit cadou sau l-au împrumutat.

„Calitatea și siguranța produselor noastre reprezintă o prioritate absolută pentru noi. Regretăm acest incident și ne cerem scuze pentru inconvenientele cauzate.” „Vă rugăm, de asemenea, să informați și alte persoane despre această retragere, în special dacă cunoașteți pe cineva căruia i-ați oferit produsul cadou sau l-ați împrumutat.”

Potrivit documentului oficial, produsul poate fi returnat în orice magazin dm din România. Comunicatul include lista completă a unităților din întreaga țară în care clienții pot preda produsul și își pot recupera contravaloarea acestuia. Retragerea este valabilă până la data de 19 iulie 2026.