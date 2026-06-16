ANSVSA a dat amenzi de peste 1,2 milioane de lei. Aproape 9.000 de controale au fost făcute în industria alimentară

Inspectorii sanitar-veterinari au intensificat verificările în industria alimentară pe parcursul lunii mai, în cadrul programului național de control derulat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA). Acțiunile au vizat produsele de origine nonanimală și au dus la aplicarea a sute de sancțiuni.

Controalele au fost efectuate în întreaga țară și au scos la iveală numeroase nereguli legate de igienă, etichetare și trasabilitatea produselor alimentare.

Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din toate județele, precum și cea din București, au desfășurat în luna mai un total de 8.980 de controale în unități din sectorul agroalimentar.

Printre operatorii verificați s-au numărat producători de făină, pâine, produse de panificație și patiserie, dar și firme care activează în industria băuturilor răcoritoare și alcoolice.

Verificările au făcut parte din Programul anual de supraveghere și control al ANSVSA pentru anul 2026 și au urmărit respectarea normelor privind siguranța alimentelor.

Inspectorii au analizat condițiile de igienă din spațiile de producție și depozitare, modul de procesare a produselor, respectarea regulilor de etichetare și ambalare, existența documentelor de trasabilitate și aplicarea procedurilor de autocontrol bazate pe principiile HACCP.

În urma controalelor, inspectorii au constatat numeroase abateri de la legislația în vigoare. Autoritățile au emis 105 avertismente și au aplicat 142 de amenzi contravenționale. Valoarea totală a sancțiunilor financiare a ajuns la 1.270.400 de lei.

Printre cele mai frecvente probleme identificate s-au numărat condițiile necorespunzătoare de igienă în spațiile de lucru și depozitare, aplicarea incorectă a procedurilor HACCP, deficiențe privind etichetarea și ambalarea produselor, lipsa documentelor necesare pentru asigurarea trasabilității alimentelor și neconformități legate de documentele personalului.

Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a transmis că respectarea normelor privind igiena, trasabilitatea și procedurile de autocontrol reprezintă elemente esențiale pentru garantarea siguranței alimentelor și pentru protejarea consumatorilor.

„Respectarea cerințelor privind igiena, trasabilitatea și implementarea procedurilor de autocontrol nu reprezintă doar obligații legale, ci condiții esențiale pentru garantarea siguranței alimentelor (…)”.

Pe lângă verificările documentare și cele din teren, inspectorii au prelevat probe pentru analize de laborator. Testele urmăresc să confirme conformitatea produselor și să verifice respectarea limitelor admise pentru reziduuri de pesticide, contaminanți și alte substanțe interzise.

Pe lângă verificările realizate în teren și analiza documentelor, inspectorii au prelevat și probe pentru testare în laboratoare. Aceste analize au rolul de a confirma conformitatea produselor și de a verifica respectarea limitelor admise pentru reziduuri de pesticide, contaminanți și alte substanțe interzise.

Autoritățile precizează că astfel de controale fac parte din activitatea permanentă de supraveghere a pieței alimentare și urmăresc identificarea rapidă a eventualelor riscuri pentru sănătatea consumatorilor.