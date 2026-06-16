Schimbări importante în agricultură: UE rescrie regulile pentru materialul de reproducere a plantelor

Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European au ajuns la un acord provizoriu privind revizuirea amplă a normelor care reglementează producerea și comercializarea materialului de reproducere a plantelor (PRM). Demersul vizează actualizarea unui cadru legislativ vechi, care în anumite domenii nu a mai fost modificat substanțial din anii 1960.

Reforma propusă urmărește consolidarea agrobiodiversității, sprijinirea conservării soiurilor adaptate la nivel local și extinderea flexibilității pentru utilizarea materialului vegetal de către amelioratori, operatori profesioniști și neprofesioniști. În același timp, noile prevederi au ca obiectiv asigurarea unui standard ridicat de calitate și fiabilitate pentru materialul comercializat pe piața europeană, astfel încât acesta să răspundă provocărilor de mediu și schimbărilor climatice.

„Acordul de astăzi prevede norme care sprijină inovarea, consolidează biodiversitatea și oferă fermierilor din întreaga Europă materialele de înaltă calitate de care au nevoie pentru a asigura o producție agricolă productivă, rezilientă și durabilă”, a declarat Maria Panayiotou, Ministrul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului al Republicii Cipru.

Propunerea legislativă înlocuiește mai multe directive sectoriale existente cu un regulament unic, armonizat la nivelul Uniunii Europene, cu scopul de a crea un sistem mai coerent, mai flexibil și adaptat inovației, dar și mai rezistent din punct de vedere ecologic.

Noile reguli urmăresc stabilirea unui set de norme unitare la nivelul Uniunii, cu scopul de a reduce diferențele de implementare între statele membre și de a asigura condiții echitabile de concurență pe piață. Sunt vizate, totodată, proceduri mai clare și o documentație digitalizată, menite să reducă sarcinile administrative pentru autorități și operatorii din domeniu.

Un alt obiectiv important este sprijinirea progresului științific și tehnologic, prin deschiderea către utilizarea instrumentelor digitale, a tehnicilor biomoleculare și a unor metode de producție care nu erau prevăzute în legislația inițială din anii 1960. Măsurile sunt concepute pentru a facilita adaptarea sectorului la noile realități tehnologice.

De asemenea, reforma are în vedere îmbunătățirea coerenței cu legislația europeană privind sănătatea plantelor și sistemul de controale oficiale, prin integrarea mai strânsă a materialului de reproducere a plantelor în mecanismele existente de monitorizare și trasabilitate.

Noile prevederi urmăresc asigurarea disponibilității unui material de reproducere vegetal de înaltă calitate, adaptat condițiilor agricole și de mediu aflate în schimbare. Accentul este pus pe introducerea mai rapidă a soiurilor capabile să răspundă presiunilor generate de schimbările climatice, dăunători și boli.

Sunt vizate și măsuri pentru protejarea resurselor genetice vegetale și a biodiversității, inclusiv prin reglementări mai flexibile pentru soiurile de conservare și materialele destinate producției ecologice. În același timp, se urmărește menținerea securității alimentare și a hranei pentru animale prin garantarea accesului la material vegetal sigur și performant.

Un element central al acordului îl reprezintă menținerea evaluării noilor soiuri pentru valoarea lor destinată cultivării și utilizării durabile (VSCU), aplicabilă plantelor agricole, cu excepția gazonului, cartofului și viței de vie.

Acordul prevede o abordare mai practică în ceea ce privește controalele oficiale, inclusiv prin excluderea înregistrării soiurilor din sfera regulamentului privind controalele oficiale. Sunt introduse și excepții specifice menite să reducă birocrația și să simplifice procedurile administrative.

În același timp, sunt ajustate normele privind derogările, care rămân incluse în cadrul general, dar sunt reglementate prin dispoziții mai puțin restrictive. Obiectivul este menținerea unui echilibru între controlul calității și flexibilitatea necesară pentru operatorii din sector.

Prin acest acord, instituțiile europene conturează o reformă care reconfigurează modul în care materialul de reproducere a plantelor este reglementat la nivelul Uniunii, cu impact direct asupra producției agricole și a pieței de profil.