Industria cafelei întâmpină dificultăți în fața regulilor UE privind salariile decente ale fermierilor

Companiile globale din sectorul cafelei nu au făcut încă pași concreți pentru a garanta un venit decent fermierilor, deși noi reguli europene vor impune astfel de obligații în anii următori, potrivit unui raport de profil. Analiza indică faptul că niciunul dintre marii prăjitori și comercianți internaționali nu și-a asumat explicit acest tip de angajament, chiar dacă termenul de aplicare a legislației se apropie.

Noile cerințe vin din Directiva UE privind diligența necesară în materie de sustenabilitate corporativă (CSDDD), care obligă companiile mari să identifice și să corecteze încălcările drepturilor omului și problemele de mediu din lanțurile lor de aprovizionare. Nerespectarea acestor prevederi poate atrage sancțiuni de până la 3% din cifra de afaceri globală.

Potrivit Barometrului bienal al cafelei, realizat de un grup de organizații neguvernamentale, legislația europeană marchează prima recunoaștere a venitului minim de trai ca drept fundamental al omului, cu efecte directe asupra industriei.

Documentul subliniază că marile companii vor trebui să își adapteze sistemele de conformitate cu mult înainte de termenul din 2029. Raportul include și o declarație conform căreia „Structurile de prețuri, durata contractelor și termenii de plată nu mai sunt decizii pur comerciale; în cazul în care sunt legate de impacturi negative asupra drepturilor omului, companiile sunt obligate să le modifice”.

În același timp, analiza arată că niciunul dintre primii 15 prăjitori și comercianți globali evaluați nu a raportat angajamente clare privind venitul minim de trai în documentele sale de sustenabilitate.

Barometrul evidențiază că industria cafelei rămâne dependentă de micii fermieri, care continuă să se confrunte cu dificultăți economice. Aproximativ 12,5 milioane de gospodării agricole, majoritatea lucrând terenuri de sub două hectare, contribuie semnificativ la producția mondială, dar se află frecvent în situația de a nu-și putea asigura un venit sustenabil, chiar și în contextul unor prețuri relativ ridicate.

Analiza mai arată că o parte importantă a companiilor din sector comunică public obiective de sustenabilitate, în timp ce structura de bază a achizițiilor continuă să se bazeze pe costuri reduse. Documentul avertizează că această abordare nu abordează direct problemele structurale din lanțurile de aprovizionare.

Se menționează, de asemenea, că: „Companiile publică angajamente privind sustenabilitatea, în timp ce operațiunile comerciale de bază continuă să se bazeze pe achiziționarea de mărfuri cu costuri reduse. Până când acest lucru se va schimba, investițiile în sustenabilitate vor ocoli problema, nu se vor concentra asupra ei.”

Printre companiile analizate se află Nestlé, Starbucks și JDE Peet’s, alături de traderii internaționali Olam, Louis Dreyfus Company, Ecom și Volcafe. Aceste nume apar în evaluarea Barometrului bienal al cafelei privind gradul de pregătire pentru noile cerințe europene.