Alimentele pe bază de plante câștigă teren. Prețurile mai mici și gustul mai bun îi atrag tot mai mult pe europeni

Produsele alimentare pe bază de plante au înregistrat o evoluție pozitivă în mai multe piețe importante din Europa în 2025. Un nou studiu arată că reducerea diferențelor de preț față de produsele de origine animală și îmbunătățirea gustului au contribuit la creșterea vânzărilor în numeroase categorii.

Analiza realizată de Good Food Institute (GFI) Europe, pe baza datelor Circana, evidențiază schimbări importante în comportamentul consumatorilor din Franța, Germania, Italia, Olanda, Spania și Marea Britanie.

Potrivit cercetării, produsele vegetale continuă să fie, în general, mai scumpe decât alternativele de origine animală, însă diferența de preț s-a redus în 2025.

În Franța, Germania, Italia și Spania, volumele totale de vânzări pentru produsele pe bază de plante au crescut în cursul anului trecut. În schimb, Olanda și Marea Britanie au înregistrat scăderi ușoare.

Datele arată că prețul rămâne un factor important în decizia de cumpărare. În Italia, produsele vegetale din categoria cărnii și laptelui au înregistrat creșteri ale vânzărilor pe fondul unei ușoare reduceri a prețurilor.

În Franța, scăderea prețurilor la alternativele vegetale pentru carne a fost însoțită de o creștere a volumului vânzărilor de aproape 17%.

În Spania, laptele vegetal a continuat să fie categoria cea mai puternică, reprezentând peste 10% din totalul laptelui vândut în magazine. Specialiștii arată că aceasta este și categoria unde diferența de preț față de laptele convențional este cea mai redusă.

Laptele vegetal continuă să fie produsul pe bază de plante cu cea mai mare răspândire în toate cele șase țări analizate.

În Germania, Italia, Spania și Olanda, acesta reprezintă între 7% și 10% din totalul pieței de lapte. Aproape jumătate dintre gospodăriile din Spania au cumpărat lapte vegetal în 2025, iar în Germania procentul a ajuns la 38%.

GFI Europe arată că dezvoltarea mărcilor proprii ale retailerilor a contribuit la reducerea prețurilor. În Germania, laptele vegetal comercializat sub mărcile magazinelor este deja mai ieftin decât laptele clasic vândut sub aceleași branduri private.

Organizația subliniază însă că laptele vegetal este în continuare dezavantajat fiscal în unele state. În Germania, de exemplu, acesta este taxat cu 19%, comparativ cu 7% pentru laptele de origine animală.

Categoria produselor care înlocuiesc carnea a traversat o perioadă dificilă în ultimii ani, însă interesul consumatorilor rămâne ridicat.

Franța a înregistrat cea mai puternică evoluție în 2025, cu o creștere de 16,8% a volumului vânzărilor de produse vegetale care imită carnea.

În Germania și Marea Britanie, aproximativ 31% dintre gospodării au cumpărat astfel de produse în cursul anului trecut. În Spania, unul din cinci gospodari a achiziționat alternative vegetale pentru carne.

Totuși, piața spaniolă a înregistrat o scădere a volumelor de vânzări cu 7%, pe fondul majorării prețurilor. Potrivit studiului, alternativele vegetale pentru carne costă în Spania de peste două ori mai mult decât produsele convenționale.

Situații similare au fost observate și în Olanda și Marea Britanie, unde consumatorii s-au orientat tot mai mult către magazinele cu prețuri reduse.

Analiza evidențiază că succesul produselor vegetale nu depinde exclusiv de costuri.

În Germania și Olanda, vânzările de tofu, tempeh și seitan au crescut cu aproape 30% în 2025, pe fondul interesului pentru produse minim procesate. Cu toate acestea, consumatorii au cumpărat în continuare mult mai multe produse care reproduc gustul și textura cărnii decât tofu, tempeh și seitan la un loc.

Datele din Marea Britanie arată că alternativele premium pentru lapte, inclusiv variantele destinate preparării cafelei, au avut rezultate foarte bune. Produsele de tip „barista” reprezintă deja aproximativ o cincime din oferta disponibilă în mai multe piețe europene.

Reprezentanții GFI Europe consideră că există un potențial important de creștere dacă industria va reuși să îmbunătățească în continuare gustul și textura produselor și să reducă diferențele de preț față de produsele tradiționale.

Helen Breewood, manager senior pentru cercetare de piață și comportamentul consumatorilor în cadrul GFI Europe, a declarat că interesul pentru alimentele pe bază de plante este evident în toate piețele analizate, însă consumatorii continuă să acorde o importanță majoră atât prețului, cât și experienței oferite de produs. Potrivit acesteia, accesibilitatea este importantă, dar nu este suficientă pentru a atrage un public mai larg dacă produsele nu oferă și un gust apreciat de cumpărători.