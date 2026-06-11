Scumpirea carburanților a produs o schimbare semnificativă pentru șoferi. Mulți sunt determinați să renunță la benzină și motorină

Exporturile chineze de autoturisme au înregistrat o creștere puternică în luna mai, pe fondul interesului tot mai mare pentru vehiculele electrice, stimulat de majorarea prețurilor la carburanți la nivel global. Potrivit datelor publicate de China Association of Automobile Manufacturers (CAAM), exporturile de autoturisme produse în China au urcat cu 73% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la aproximativ 809.000 de unități.

Evoluția vine în contextul în care creșterea prețurilor la benzină și motorină, influențată de conflictul din Iran, a determinat un interes mai ridicat pentru automobilele electrice. În luna aprilie, exporturile de autoturisme fabricate în China se situaseră la 796.000 de unități, conform informațiilor publicate de AFP.

Segmentul vehiculelor electrice și al modelelor hibride plug-in a avut o contribuție majoră la această performanță. Exporturile din această categorie au crescut cu peste 50% în luna mai, până la aproximativ 435.000 de unități, reprezentând mai mult de jumătate din totalul autoturismelor exportate de China.

Producătorii auto chinezi și-au intensificat expansiunea internațională în condițiile unei concurențe puternice pe piața locală și ale unei cereri interne în scădere. În China, cea mai mare piață auto din lume, vânzările de autoturisme au coborât cu 23,4% în ritm anual în luna mai, până la 1,44 milioane de unități. Aceasta a fost a șaptea lună consecutivă de declin.

În același timp, vânzările de vehicule echipate cu motoare cu combustie internă, inclusiv cele pe benzină și motorină, au înregistrat o scădere de aproape 42% față de aceeași perioadă a anului trecut, în timp ce vehiculele electrice și-au continuat creșterea cotei de piață.

Analiștii de la UBS estimează că exporturile chineze de autoturisme vor crește cu aproximativ 40% în acest an. Totodată, segmentul vehiculelor electrice ar putea înregistra un avans de până la 80%.

Paul Gong, analist UBS, consideră că nivelul ridicat al prețului petrolului a contribuit semnificativ la creșterea interesului pentru mașinile electrice. Acesta a remarcat și faptul că, în primele cinci luni ale anului, exporturile chineze de autoturisme au avut o evoluție mai bună decât se anticipa, în timp ce vânzările de pe piața internă au rămas sub așteptări.

„Preţul ridicat al petrolului cu siguranţă a dus la un interes mai ridicat în vehicule electrice”, a spus Paul Gong, de la UBS.

Potrivit datelor publicate de International Energy Agency (IEA), aproximativ una din patru mașini noi vândute la nivel global anul trecut a fost electrică, iar această pondere este așteptată să crească și în 2026.

IEA estimează că vânzările globale de vehicule electrice ar putea ajunge la 23 de milioane de unități în acest an și ar putea reprezenta aproximativ 30% din totalul automobilelor comercializate la nivel mondial.

China își menține poziția de lider mondial în producția de vehicule electrice. Un exemplu este BYD, cel mai mare producător chinez de automobile electrice, care a vândut peste 160.000 de vehicule pe piețele externe în luna mai, în creștere cu 80% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Compania și-a propus să comercializeze peste hotare 1,5 milioane de vehicule în 2026, ceea ce ar reprezenta o creștere de peste 40% comparativ cu cele 1,05 milioane de unități vândute în afara Chinei anul trecut.

BYD și-a consolidat poziția pe piața mondială după ce anul trecut a depășit Tesla și a devenit cel mai mare producător de vehicule electrice din lume după volumul vânzărilor.